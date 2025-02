Laércio lança projeto para combater câncer de próstata no Brasil 

O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens no Brasil. Estimam-se mais de 71 mil casos da doença para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de mortalidade por câncer na população masculina, o que reafirma sua gravidade no país.

E foram estes dados que chamaram a atenção do senador Laércio Oliveira (PP-SE). Para evitar que os números aumentem ainda mais e alertar a população masculina para o perigo da doença que o senador apresentou projeto (PL 87/2025) que cria o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata.

O objetivo, segundo Laércio, é ampliar o alcance das campanhas preventivas em locais estratégicos, como estádios de futebol, bares, academias e casas noturnas. O senador acredita que é a conscientização que pode ajudar a detectar a doença com mais rapidez evitando assim o aumento das mortes. Ainda há resistência e desinformação entre os homens quanto à busca do diagnóstico precoce e à realização de exames de rastreamento.

“Incluir campanhas educativas nesses espaços vai estimular e normalizar o diálogo sobre a saúde do homem, reduzindo preconceitos e incentivando atitudes preventivas”, afirmou o senador.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele.

O projeto fortalece a campanha Novembro Azul, reforça a importância da conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce durante todo o ano, incentivando os homens a realizarem exames regulares e a manterem um diálogo aberto sobre os riscos e os cuidados necessários para a saúde do órgão.

O INCA recomenda que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para evitar o aumento dos casos, na visão do senador, as medidas educativas e preventivas são fundamentais.

