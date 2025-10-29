LAÉRCIO OLIVEIRA COMPLETA 1000 DIAS DE MANDATO COM FOCO EM EMPREGO, DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PARA SERGIPE

Ao completar mil dias de mandato no Senado Federal, Laércio Oliveira celebra uma trajetória marcada pela defesa do emprego, do empreendedorismo e da eficiência na gestão pública.

Reconhecido pela atuação técnica e comprometida com resultados, o senador tem se destacado como uma das vozes mais atuantes em pautas econômicas e sociais do Congresso Nacional. Para comemorar a data, foi lançada nas redes sociais do parlamentar uma série de vídeos que faz um balanço sobre cada ára de atuação do senador. Todos os dias às 11:11 da manhã um novo vídeo é publicado.

Desde o início, Laércio tem como prioridade gerar oportunidades e fortalecer o setor produtivo. Na discussão da Reforma Tributária, Laércio atuou para impedir o aumento da carga de impostos sobre o setor de serviços, responsável pela maior parte dos empregos no país. “A luta era impedir que uma mudança tributária gerasse desemprego. Apresentei uma emenda para proteger o emprego, que infelizmente não foi incorporada, mas continuo com a batalha pela desoneração da folha de pagamento”, afirmou.

Laércio diz que a desoneração reduz impostos sobre a contratação de trabalhadores, permitindo que as empresas contratem mais e paguem melhores salários. “Meu foco é garantir condições para que o Brasil gere mais empregos formais e que o trabalhador tenha uma renda mais digna”, destaca o senador.

Defensor histórico dos empreendedores, Laércio lutou no Senado contra o aumento do IOF, que afetaria microempresas e MEIs que buscam crédito. Também tem atuado pelo aumento do teto de faturamento dessas categorias. “As micro e pequenas empresas representam milhões de empregos e precisam de condições mais justas para crescer.”

MAIS DE R$ 800 MILHÕES

Com forte articulação junto aos ministérios e órgãos federais, Laércio já garantiu mais de R$ 800 milhões em recursos para Sergipe — sendo R$ 440 milhões apenas nos dois primeiros anos e meio de Senado. Os investimentos abrangem áreas como saúde, infraestrutura, segurança, agricultura e geração de emprego.“Cada real conquistado é fruto de articulação e diálogo. Não é recurso do senador, é dinheiro do contribuinte retornando em benefício do povo sergipano.”

SAÚDE

Na saúde, o senador destinou R$ 417 milhões para hospitais, policlínicas e compra de equipamentos. Ele explica que sua atuação vai além da liberação de emendas: envolve articulação com ministérios e acompanhamento da execução dos recursos. “Quando um hospital recebe novos equipamentos ou uma cidade inaugura uma policlínica, há um trabalho técnico e político que faz isso acontecer. É gratificante ver o resultado no dia a dia da população.”

EDUCAÇÃO

Na área da educação, o senador destinou recursos para construção e reforma de escolas, compra de uniformes escolares e modernização de estruturas de ensino. Também apresentou projetos voltados à melhoria da qualidade educacional. Um deles virou lei: que é a permissão para que permissão para que recursos que estavam parados sejam utilizados na reforma e concluir obras inacabadas em escola de todo o Brasil. “Educação é base para qualquer transformação. Investir em estrutura e em ensino profissionalizante é investir no futuro dos jovens e do país.”

Laércio também é autor da emenda que criou o Programa Primeiro Emprego, com investimento inicial de R$ 20 milhões. A iniciativa apoia a inserção de jovens no mercado de trabalho e reforça sua defesa do ensino técnico e profissionalizante.“Como presidente do Sistema Fecomercio/Sesc/Senac, trabalhei para ampliar a oferta de cursos e modernizar escolas. Essa é uma das formas mais efetivas de transformar vidas.”

SERGIPE NO MAPA DOS GRANDES INVESTIMENTOS

Com a visão de um gestor e empreendedor, Laércio tem trabalhado para posicionar Sergipe no cenário nacional e internacional, atraindo investimentos e fortalecendo cadeias produtivas. Entre os projetos em destaque está o Hub de Gás, que coloca o estado como protagonista na transição energética do país. “Temos participado de eventos internacionais e levado o nome de Sergipe para o mundo. O desenvolvimento chega quando mostramos que temos potencial, segurança jurídica e gente qualificada.”

Texto e foto Carla Passos