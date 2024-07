Laércio Oliveira destaca ações para a melhoria da saúde de Sergipe

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destinou somente nesse primeiro semestre, R$ 17 milhões e 500 mil para a saúde de Sergipe. Esses recursos dão continuidade as ações na área que são uma das prioridades do senador, que inclui a reforma e ampliação do Hospital de Cirurgia, a inauguração de diversos serviços oferecidos pelo Hospital São José, além da ampliação e reforma de postos de saúde em praticamente todos os municípios sergipanos.

Ainda como deputado federal, o senador destinou mais de R$ 20 milhões para o Hospital de Cirurgia, recursos que serviram para ampliação da sua capacidade de atendimento e modernização dos serviços, inaugurando o Centro de Processamento de Roupas, novos laboratórios e Unidade de Terapia Intensivas (UTIs), além de montar seu setor de microbiologia.

“O Hospital de Cirurgia é visto hoje pela sociedade de uma forma diferente. As pessoas estão procurando o a unidade pela qualidade dos profissionais médicos, da enfermagem, sob o comando do corpo diretivo que mostrou que uma gestão feita com eficiência dá o resultado que a sociedade deseja. Nós somos gratos a toda a equipe porque a gente têm hoje é um hospital que é orgulho para o povo sergipano”, disse Laércio.

Já o Hospital São José inaugurou dois novos serviços essenciais para a saúde da população sergipana: o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. A iniciativa teve a contribuição do senador Laércio Oliveira que destinou mais de R$ 2,3 milhões para a aquisição de equipamentos auditivos e custeio.

O coordenador do Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva, Dr. Jeferson D’Ávila, destacou a relevância da colaboração do senador para a melhoria da saúde auditiva no estado de Sergipe. “Esse é um momento muito importante para o estado de Sergipe, quando inauguramos uma nova ala do Serviço de Laringologia do Hospital São José. E eu quero agradecer ao senador Laércio Oliveira por todo empenho e dedicação que ele tem ao Hospital São José”, afirmou Dr. D’Ávila.

A presidente do Hospital São José, Irmã Vânia Branco, também expressou sua gratidão pelo apoio contínuo do senador. “Quero agradecer imensamente ao senhor por tudo que tem feito pelo hospital. As vitórias que estamos alcançando são fruto dessa parceria, que culmina com esse novo serviço de Laringologia, que chega para servir e dar mais qualidade auditiva para a população sergipana”, disse.

Pandemia

Durante a pandemia da Covid-19, Laércio destinou mais de R$ 30 milhões para a saúde dos sergipanos, para o custeio das unidades de saúde. Foram R$ 11 milhões para combater a Covid-19. No momento mais crítico, Laércio liderou um grupo de empresários que se juntaram e conseguiram a doação de R$ 1,7 milhão para a compra de 20 respiradores. Foram doados 15 para o Hospital de Cirurgia e cinco para o Hospital Universitário de Aracaju. “Também destinei R$ 3 milhões para ajudar o Santa Isabel”, disse Laércio.

