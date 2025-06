Laércio Oliveira destaca potencial de Sergipe para pesca e aquicultura

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) chamou atenção para um aspecto pouco conhecido do estado de Sergipe: seu enorme potencial para a pesca artesanal, esportiva e para a criação de camarões. Com uma costa extensa e rica em biodiversidade marinha, além de cinco bacias hidrográficas distribuídas em apenas 23 mil km², o estado reúne condições naturais ideais para o desenvolvimento do setor pesqueiro. “O ambiente é perfeito para criar camarão, para a pesca esportiva e para sustentar milhares de famílias que vivem da pesca artesanal”, afirmou o senador.

Laércio citou ainda que o litoral sergipano abriga um dos raros paredões marítimos do Brasil — formações que atraem amantes da pesca esportiva de todo o país em busca de uma experiência única. No entanto, ele ressaltou que, apesar das potencialidades, os pescadores ainda enfrentam realidades precárias e desumanas no dia a dia.

“Essas pessoas precisam de condição. Muitas vezes, prejudicam a própria saúde ao trabalhar manualmente com o camarão. Filetar camarão, por exemplo, destrói as digitais com o tempo. Elas precisam ser cuidadas e assistidas.”

Nesse contexto, o senador destacou o investimento de R$ 2 milhões por meio de emenda parlamentar para a recuperação da infraestrutura de pesca no município de Pirambu, um dos mais importantes polos pesqueiros de Sergipe. A obra inclui melhorias no porto para garantir mais segurança na atracação dos barcos, instalação de freezers industriais, apoio à indústria do gelo e subsídio ao combustível dos pescadores.

“É preciso garantir que, ao final de cinco ou sete dias no mar, o pescador tenha lucro, dignidade e consiga sustentar sua família. É olhar a sociedade dessa maneira que se faz uma boa política.”

Segundo Laércio, a obra já está em andamento e deve transformar o cotidiano das cooperativas locais, oferecendo melhores condições de trabalho, armazenamento e comercialização da produção pesqueira. Ele enfatizou que ações parlamentares voltadas à infraestrutura e ao social podem ser decisivas para melhorar a vida das pessoas.

“A indústria e a ação parlamentar têm condição de fazer isso. A consciência me leva a crer que, olhando para a sociedade, você consegue fazer uma política boa.”

O projeto em Pirambu é visto como exemplo de como a política pública pode impulsionar o desenvolvimento regional com base nas vocações naturais do estado, promovendo renda, saúde e cidadania para quem vive da pesca em Sergipe.

Por Carla Passos – Foto: Latino