LAÉRCIO OLIVEIRA REAFIRMA CAPACIDADE DE FABIANO OLIVEIRA COMO O PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU

Nesta sexta-feira, 24, o Partido Progressistas (PP) realizou uma reunião estratégica na sede do diretório estadual, com a presença dos pré-candidatos que disputarão as eleições de 2024. O encontro, coordenado pelo senador Laércio Oliveira, presidente de honra do partido, teve como destaque a reafirmação da pré-candidatura de Fabiano Oliveira para prefeito de Aracaju.

Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados ao planejamento e à organização do partido para o pleito de outubro. O PP está focado em ampliar sua presença nas Câmaras Municipais e Prefeituras do estado, buscando a união interna e a consolidação de forças para atingir esses objetivos.

Laércio destacou a chapa competitiva formada na capital. “A nossa meta para 2024 é fazer com que o partido cresça ainda mais, e vocês terão todo o nosso apoio. Nós estaremos de braços abertos. Quando a campanha começar, a nossa orientação é para que exerçam a verdade acima de qualquer coisa”, disse Laércio Oliveira.

O evento também serviu para apresentar Fabiano Oliveira aos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador(a). O senador Laércio Oliveira destacou a importância de um líder com perfil de gestor para Aracaju, enfatizando que Fabiano reúne todas as qualidades necessárias para promover melhorias significativas na cidade.

“A política é uma construção. Temos respeito por todos os pré-candidatos, mas temos o melhor nome. O Progressistas escolheu Fabiano Oliveira porque, além de sua juventude, experiência e uma cabeça voltada para o futuro, ele está preparado para trazer um novo jeito de viver para a nossa cidade”, afirmou Laércio.

Fabiano Oliveira, em seu discurso, relembrou sua trajetória política iniciada aos 26 anos como deputado estadual, e suas experiências como secretário estadual de Turismo e presidente da Emsetur. Ele destacou as principais necessidades de Aracaju, como creches, emprego, transporte público, saúde, educação e segurança.

“Hoje, o que a população de Aracaju está clamando é por creche, emprego, transporte público, saúde, educação e segurança. Temos procurado ajudar enquanto vereador, disponibilizando emendas para os hospitais, e vamos continuar fazendo muito mais. Vamos pensar juntos como podemos construir o nosso futuro e o dia de amanhã. Conto com todos vocês e vocês podem contar comigo”, disse Fabiano.

Foto assessoria

Por André Carvalho