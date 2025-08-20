Laércio Oliveira recebe jovem senador sergipano em seu gabinete

O senador Laércio Oliveira recebeu em seu gabinete o estudante sergipano José Guylherme Santos Santana, de Poço Verde, selecionado para representar Sergipe no Programa Jovem Senador. De forma simbólica, Laércio cedeu sua cadeira ao jovem: “Já que você ganhou o concurso, merece sentar aqui”, disse o parlamentar, explicando também como funcionam as dinâmicas das agendas no Congresso Nacional.

José Guylherme é aluno do Colégio Estadual Professor João de Oliveira e está em Brasília (DF) participando da Semana de Vivência Legislativa, que acontece de 18 a 22 de agosto. Ele conquistou o 1º lugar em Sergipe no Concurso de Redação do Senado, que neste ano teve como tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”.

Na última segunda-feira (18), José Guylherme tomou posse como Jovem Senador ao lado de outros 26 estudantes de todos os estados e do Distrito Federal, em sessão solene no Plenário do Senado Federal, com a presença de coordenadores estaduais e professores orientadores.

Para o estudante, a experiência representa um marco pessoal e acadêmico: “Estar aqui significa não apenas realizar um sonho, mas também ter a chance de aprender, trocar vivências com jovens de todo o país e ampliar meu olhar sobre cidadania. Tenho certeza de que essa oportunidade vai marcar minha vida e fortalecer ainda mais meus projetos para o futuro”.

A participação de José Guylherme contou com a orientação do professor Jefferson Rodrigues dos Santos, que o acompanhou na jornada. “Guylherme está representando a escola e o Estado de Sergipe. Acompanhar esse processo é a prova de que o trabalho pedagógico vale a pena”, destacou o professor.

