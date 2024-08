Laércio Oliveira recebe jovem senador sergipano em seu gabinete

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) convidou para visitar o seu gabinete o jovem senador Andrew Sander, estudante do Colégio Estadual João Batista Nascimento, de Nossa Senhora do Socorro, que venceu o concurso de redação realizado pelo Senado. O parlamentar convidou o estudante para sentar na sua cadeira, afinal, ele era o representante de Sergipe.

“Esse é um programa muito interessante porque aproxima os jovens do parlamento e desmistifica a ideia de que seja algo distante do cotidiano dos brasileiros”, afirmou Laércio Oliveira.

“A gente só tem experiencia pela televisão. Participar pessoalmente do debate político, representando minha escola e o meu estado é muito gratificante. Tenho apreendido como acontece uma negociação para um projeto avançar e como funciona da tramitação das leis por aqui”, disse Andrew Sander.

O estudante viajou com a professora Fabiana dos Santos Sabino e está sendo orientado sobre como atuar como representante de seu estado durante as sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas. No fim da semana, o jovem senador discutirá sobre vários temas, com o objetivo de escrever um projeto de lei que vise à melhoria em algum aspecto do Brasil.

A agenda começou com a posse na segunda-feira, 5. Os participantes entraram na sessão acompanhados de seus professores orientadores com a bandeira de cada estado, e receberam o diploma e a medalha. “Durante esses dias estamos participando de debates, conhecendo o Senado Federal, e no final vamos defender nossos projetos e apenas um deles poderá ser incluso e tramitar como uma lei real”, explicou o jovem senador.

Sobre o programa

O Programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal, que proporciona aos estudantes uma simulação do trabalho legislativo dos senadores. A seleção dos participantes ocorre por meio de um concurso de redação, que é realizado pela Secretaria de Estado da Educação de cada estado. O autor da melhor redação do estado e do distrito federal torna-se o jovem senador do ano.

A edição deste ano contou com a participação de mais de 4 mil escolas e mais de 171 mil alunos. Os 27 alunos selecionados foram escolhidos por meio de um concurso de redação com o tema “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”, realizados em suas escolas, seguidos por etapas estaduais.

Dos selecionados, 15 são mulheres e 12 são homens, com idades entre 15 e 18 anos. Mais de 80% vêm de cidades do interior, e apenas quatro são de capitais. Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens participam de visitas guiadas, palestras, debates e simulações de atividades legislativas, que oferece-lhes conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Senado Federal.

Além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganhou um notebook como prêmio. Os professores orientadores acompanham os estudantes a Brasília.

O objetivo do Programa Jovem Senador é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado.

Fonte e foto: Assessoria