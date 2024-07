Laércio tem pauta da educação como prioritária no seu mandato

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) tem atuado muito fortemente em defesa da educação no Brasil. “Foi por meio da educação que tive sucesso como empreendedor. Foi por meio da educação que cheguei à política. E agora, por meio da política, eu gostaria de ver cada jovem brasileiro tendo acesso a oportunidades ainda melhores”, disse.

São diversos projetos na área, a exemplo do PLP 48/2023 que permite o remanejamento de recursos de programas inativos do MEC para outros projetos, como a modernização de escolas. Ele também defendeu a inclusão da educação profissional no Novo Ensino Médio e atualmente tem trabalhado em defesa da educação empreendedora. Na área orçamentária, tem destinado recursos para a expansão da Universidade Federal de Sergipe e a destinação de R$ 20 milhões para o Programa Primeiro Emprego desenvolvido pelo governo de Sergipe.

Seu PLP 48/2023 propõe autorizar o uso de recursos inativos do MEC para outros projetos, como a modernização de escolas. “Isso já está previsto pela Lei Orçamentária Anual, sem criar novas despesas. No momento, temos mais de 300 milhões de reais parados, dependendo apenas da aprovação de uma norma como essa. Isso vai fazer a diferença para a melhoria da infraestrutura das escolas”, disse o senador, lembrando que o projeto está pronto para a pauta do Senado.

Outro tema de forte atuação do senador foi a inserção do ensino técnico profissional no Novo Ensino Médio. “Esse é um assunto que defendo há anos. Não há país que tenha crescido economicamente sem investir em educação profissional. Para que a economia se desenvolva, o cidadão precisa ter habilidades compatíveis com as necessidades do setor produtivo”, disse o parlamentar.

Ele destacou que no Brasil existe um problema: “o atual Ensino Médio tem a pretensão de passar um extenso currículo como meio de preparar o jovem para o Ensino Superior. Porém, na prática, as vagas na universidade ainda são limitadas e o ensino público, muitas vezes, não é capaz de tornar competitivos os candidatos das classes mais vulneráveis, que acabam ficando sem acesso a um curso universitário e sem uma profissão”, observou.

Educação empreendedora também está na sua pauta. O senador foi um dos palestrantes do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo que está sendo realizado no Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, no mês passado. “Destaquei que educação empreendedora não é somente para abrir empresas, mas ela pode desenvolver as soft skills como a elevação da autoestima, autoconfiança, visão de longo prazo, realização e criatividade, capacidade de argumentação, entre outras. Essas características farão muita diferença até numa entrevista de emprego”, disse.

A construção do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe contou com emenda do senador. Ele destinou 3 milhões 500 mil reais que estão sendo utilizados também para melhorar as instalações e equipamentos no Hospital Universitário e para a construção do Centro de Biotecnologia Animal.

“Destinei também R$ 20 milhões em emendas de bancada para o Programa Primeiro Emprego, do Governo de Sergipe, que é feito em parceria com a UFS. Estou muito feliz com essa possiblidade de qualificar mais de 5 mil jovens do nosso Estado, que terão a oportunidade de se projetar para o mercado de trabalho. É assim que começaremos a construir uma sociedade mais justa e digna. É um passo decisivo para o futuro dos jovens sergipanos”, disse.

Esse programa visa capacitar os sergipanos para empresas que venham se instalar em Sergipe a partir do polo de fertilizantes, do gás e do petróleo. “Essa é uma etapa crucial para preparar os jovens para as exigências do mercado de trabalho em evolução constante. Com a perspectiva de empresas se instalarem no nosso estado, que é a estrela do gás, será fundamental que os jovens estejam qualificados e com a experiência do primeiro emprego”, concluiu.

Por Assessoria

Foto: Agência Senado