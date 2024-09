Laércio participa da 3ª edição do Conexão Progressistas, em Aracaju

O Partido Progressistas (PP) realizou nesta segunda-feira, 23, mais uma edição do projeto “Conexão Progressistas”, no auditório do Clube do Banese, que ficou completamente lotado. O presidente de honra do PP, senador Laércio Oliveira, e os 27 candidatos a vereadores e vereadoras de Aracaju pelo Partido marcaram presença no evento, que teve como objetivo principal fortalecer as campanhas da chapa proporcional.

Cada candidato teve a oportunidade de conversar com o grande público presente, destacar suas propostas de avanço para a capital sergipana e gravar conteúdos para suas redes sociais. Para o senador Laércio, o Progressistas sempre investe na qualificação e no preparo dos seus candidatos.

“A ideia é alinhar as demandas da população às campanhas eficazes, capazes de atender aos anseios não só dos eleitores, mas da população em geral. Eu estou muito feliz com a realização deste evento! Nossos candidatos merecem uma atenção especial, para que eles se sintam confiantes e, principalmente, motivamos para seguirem em frente, com todo gás, pelos próximos 12 dias”, disse.

O evento contou também com a participação do governador do Estado, Fábio Mitidieri (PSD); do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT); do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT); e do candidato a vice na chapa, Fabiano Oliveira (Progressistas). Durante as falas, eles ressaltaram a importância do Progressistas na composição da chapa de Luiz e Fabiano e reafirmaram para o público o pedido de voto para a dupla.

“Nós estamos aqui, nos apresentando novamente, como candidatos, nesse evento do Progressistas, partido que faz muito por Aracaju e por Sergipe. Nós vamos continuar fazendo com que Aracaju avance pra valer na saúde, na cultura, na educação, no saneamento básico e na infraestrutura, pra que a gente possa cada vez mais fazer uma cidade bela, limpa e progressista”, ressaltou Luiz Roberto.

Na ocasião, o progressista Fabiano enfatizou a importância da união e do apoio mútuo dentro do Partido. “Nós vamos ter que governar sem pensar em preferência de ninguém, porque nós vamos governar pra fazer com que essa cidade continue sendo a primeira na qualidade de vida. E, pra isso, precisamos de força e união, não só pra nos ajudar, mas pra contribuir também com a eleição dos nossos candidatos a vereadores, porque são eles os mensageiros das nossas propostas e ideias nos 4 cantos da cidade”, falou.

Também participaram do ato o 2º suplente do senador Laércio Oliveira, Fernando Carvalho, a coordenadora estadual do Movimento Mulheres Progressistas, Glória Sena, ex-candidatos do Partido e o público em geral.

