Laércio prestigia mais uma noite de shows no Arraiá do Povo

Nesta quarta-feira, 28, na véspera de São Pedro, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) prestigiou mais uma noite do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. Ele avaliou o impacto positivo dos festejos juninos para a economia do estado, para o turismo e para a preservação da cultura sergipana. “O governo realiza 30 dias de festa, isso significa aumento no comércio, especialmente nas vendas de alimentos típicos, roupas, artesanato entre outros produtos relacionados”, disse.

O palco Rogério recebeu os cantores Pedro Luan, Flávio José e Vitor Fernandes. Segundo Laércio, além de valorizar os artistas sergipanos – são cerca de 140 atrações locais – a festa junina proporciona oportunidade de renda extra, impulsionando a atividade econômica e beneficiando diversos setores. “O turismo contribui para a ocupação hoteleira, restaurantes, transporte entre outros serviços. Valorizar as festas juninas, além de ser uma expressão cultural e folclórica de Sergipe, preserva as tradições, como danças, músicas, vestimentas típicas e culinária”, avaliou o senador.

Ele parabenizou o governador Fábio Mitidieri pelo sucesso estrondoso do Arraiá do Povo. Segundo Laércio, sua dedicação em preservar as tradições culturais e promover eventos de qualidade merece aplausos. “O empenho do governador em oferecer uma festa de qualidade, com shows memoráveis e infraestrutura impecável, é digno de reconhecimento. Agradeço por contribuir para a valorização da nossa cultura e para o desenvolvimento do estado”.

Foto assessoria

Por André Carvalho