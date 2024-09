SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA REAFIRMA COMPROMISSO COM A CANDIDATURA DE LUIZ ROBERTO E FABIANO EM ARACAJU

Nesta quinta-feira, 12, a caravana do time de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira percorreu as ruas do Bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju, em apoio à candidatura da dupla para prefeito e vice, respectivamente. O ato político contou com a presença do senador da República Laércio Oliveira (PP-SE), que expressou seu apoio ao projeto.

Na ocasião, o parlamentar caminhou ao lado de Fabiano e de candidatos a vereadores de partidos aliados, entre eles o Progressistas. Laércio conversou com a comunidade e, como presidente de honra do PP em Sergipe, destacou o orgulho do Partido em ter Fabiano na chapa que representa a continuidade da boa gestão desenvolvida por Edvaldo Nogueira.

“O Progressistas se sente muito bem representado por esse homem que nos enche de orgulho. Ele e Luiz têm lutado muito para que a mensagem de trabalho e responsabilidade chegue ao maior número possível de pessoas. Eles possuem gabarito para administrarem a cidade e eu quero ser um coadjuvante para caminhar lado a lado com eles”, falou.

Ao final da caminhada, Fabiano agradeceu a todos pela participação e evidenciou a importância da presença do senador Laércio na caminhada. Vale lembrar que as agendas de campanha da chapa foram divididas em 3 atos simultâneos: caminhada no Bairro Japãozinho, caminhada no Conjunto Castelo Branco e uma carreata no Conjunto Santa Tereza.

Por Assessoria de Comunicação

Foto: Marcos Paulo