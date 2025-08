Laércio reforça compromisso com reativação do estaleiro de Santo Amaro

Na última quinta-feira, o senador Laércio Oliveira visitou o antigo Estaleiro Araújo, em Santo Amaro das Brotas, símbolo da força da indústria naval sergipana. A estrutura histórica, que já empregou cerca de quatro mil trabalhadores, permanece preservada e será reativada, projeto que marca a retomada da indústria de montagem pesada em Sergipe.

O tema também foi pauta de reunião realizada nesta segunda-feira (4), entre o senador e o governador Fábio Mitidieri, no Palácio de Despachos, que discutiu investimentos de R$80 milhões e potencial de gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. O encontro reforçou a articulação entre os poderes para viabilizar um novo ciclo de desenvolvimento econômico a partir do setor naval.

O senador Laércio afirmou que esse projeto insere Sergipe em um novo patamar. “O que o governador Fábio Mitidieri tem feito por nosso estado é uma verdadeira revolução, principalmente na área de petróleo e gás. E o setor privado está sendo muito bem acolhido aqui. Quando é bom para o investidor e para o povo, é bom para o estado. Estamos diante de uma oportunidade histórica. Sergipe reúne as melhores condições técnicas do país para operações de descomissionamento, segundo estudo da Universidade Federal Fluminense. Com 26 plataformas ao longo da nossa costa, Santo Amaro pode se tornar referência nacional nesse segmento”, afirmou o senador.

A reativação do estaleiro atende às crescentes demandas do setor naval e se alinha ao programa de descomissionamento da Petrobras. A estrutura contará com um terminal alfandegado e um cais de mais de 200 metros, capaz de operar até dez embarcações simultaneamente. Além disso, será construído um dique seco, áreas para fabricação de embarcações e um terminal de abastecimento — o primeiro em Sergipe.

Durante a visita, Laércio destacou a importância de a comunidade local preservar suas propriedades e se preparar para o crescimento que se inicia. “Santo Amaro será, nos próximos cinco anos, o principal eixo do desenvolvimento econômico de Sergipe. O progresso está batendo à porta”, declarou.

O senador também ressaltou que as transformações em curso são fruto do trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo e a bancada federal. “Nosso desafio agora é transformar potencial em realidade, garantindo mais emprego, renda e dignidade para os filhos e filhas de Santo Amaro das Brotas. Meu mandato está à disposição para contribuir com esse novo ciclo de prosperidade que se anuncia.”

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

o senador Laércio Oliveira esteve em Santo Amaro acompanhado do vereador por Aracaju, Levi Oliveira e do Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, Tiago Rangel. A comitiva foi recebida pelo prefeito Paulo César, vereadores, secretários, e lideranças locais, numa agenda que reforçou o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da. Em sua fala, o senador destacou que “o sonho do prefeito de manter a saúde 24h é também um compromisso do nosso mandato”, garantindo que continuará trabalhando para ampliar os recursos e as políticas voltadas à saúde da população santo-amarense.

Texto e foto Carla Passos