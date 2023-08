Laércio visita obra da Catedral e garante apoio para a sua conclusão

Na última sexta-feira, 4, a convite da Cúria Metropolitana, o Senador Laércio Oliveira (PP-SE) fez uma visita às obras de reforma da Catedral de Aracaju. Laércio foi recebido pelo arcebispo emérito, dom João José Costa, pelo vigário-geral, padre Genário de Oliveira Júnior, e pelo padre Marcelo Conceição. O parlamentar foi responsável por três emendas que totalizam R$ 750 mil destinadas à reforma da igreja. Com a obra em andamento há seis anos, a demora tem sido motivo de preocupação.

Durante a visita, o Senador expressou sua inquietação perante a situação, enfatizando a importância histórica e cultural da catedral para a cidade. “Lamento que todos esses anos, por questões burocráticas, a obra ainda não tenha sido concluída. Quero continuar dando a minha parcela de contribuição, estando mais perto da arquidiocese para ajudar definitivamente na conclusão da reforma da igreja”, disse o senador.

Comprometendo-se a agir, ele anunciou a destinação de mais recursos do seu gabinete para impulsionar e concluir definitivamente a reforma. A ação do Senador reflete sua dedicação em preservar o patrimônio arquitetônico da região e contribuir para o bem-estar da comunidade católica, garantindo que esse símbolo de identidade da cultura sergipana seja restaurado e devolvido à população o mais breve possível.

“O meu desejo e o meu trabalho vai ser para que no dia 8 de dezembro deste ano a catedral seja entregue parcialmente, e no dia oito do próximo ano ela seja totalmente entregue. Me coloquei à disposição do vigário-geral para ajudar naquilo que for preciso, não apenas com recursos de emendas, mas ajudar com o acompanhamento de todo o projeto”, destacou Laércio Oliveira.

Restauração

A reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju passa por quatro etapas. Após o trabalho de reparos no telhado e nas infiltrações, a obra chegou na fase da restauração. Padre Genário de Oliveira Júnior disse que os recursos conseguidos anteriormente seriam para a conclusão de toda a parte interna, porém, com o aumento do valor do material, não foi possível concluir a obra.

Ele agradeceu ao Senador Laércio Oliveira pela preocupação e ressaltou que a catedral não é apenas um patrimônio da igreja católica, mas um patrimônio cultural da cidade e do estado de Sergipe. “Muitos turistas que visitam a nossa capital procuram a catedral. Então, esse olhar voltado para catedral, claro, é um olhar voltado para Sergipe e para Aracaju também”, pontuou.

Padre Marcelo Conceição também destacou a visita do senador. “A vinda do Senador Laércio mostra que ele, assim como a sociedade, também entende que a catedral, além de ser um espaço de louvor a Deus, agregado a uma comunidade religiosa, é também um lugar onde manifestamos a cultura dos sergipanos. De tal maneira, é importante que nos somemos para podermos reabri-la o quanto antes, restaurando esse espaço para que todos possam dele participar”.

Foto assessoria

Por André Carvalho