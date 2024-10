Lançamento da campanha de Danniel Costa e Edênia reúne mais de 1500 advogados

O lançamento da campanha de reeleição de Danniel Costa e sua vice, Edênia Mendonça, à presidência da OAB/SE reuniu mais de 1.500 advogados no Hotel Del Mar, em Aracaju, em uma significativa demonstração de apoio da advocacia sergipana ao projeto aprovado por quase 70% da classe – recente pesquisa do Instituto W1 revelou que 25,3% dos advogados consideram a gestão “ótima”, enquanto 44% a classificaram como “boa”, totalizando uma aprovação de 69,3%. A eleição da OAB/SE ocorrerá dia 19 de novembro, na modalidade on-line

Realizado na noite de quinta-feira, 24, o evento reforçou a unidade e o apoio à Chapa 2 – Conexão Nova OAB e foi marcado por aplausos e discursos emocionados, sinalizando um momento decisivo para o futuro da advocacia sergipana. Danniel Costa agradeceu aos colegas que compõem a direção da instituição, destacando o projeto de uma OAB mais inclusiva e próxima dos advogados.

O presidente ressaltou as conquistas dos últimos dois anos e nove meses e o papel essencial de cada advogado no sucesso da gestão, renovando seu compromisso para o futuro. “Esse apoio massivo demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão foi pautada no compromisso de fortalecer a advocacia. Hoje, mais do que nunca, tenho a convicção de que precisamos continuar trabalhando juntos para alcançar novos avanços”, afirmou Danniel Costa, emocionado com a adesão da classe.

Edênia Mendonça também destacou o compromisso da chapa com a inclusão e valorização da advocacia feminina, da advocacia jovem e a do interior. “Assumimos o compromisso de lutar por uma OAB mais justa, inclusiva e representativa, onde todos se sintam ouvidos e valorizados. Continuaremos juntos nessa caminhada, por uma Ordem que acolhe e representa cada advogada e advogado sergipano, estejam na capital e do interior. É o nosso compromisso”, declarou.

Foto assessoria

Por Maira Riebeiro