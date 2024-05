LANÇAMENTO DA PRÉ-CANDIDATURA DE DÉCIO PROMETE UMA NOVA FASE POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Japaratuba está se preparando para um momento histórico. No dia 24 de maio, às 18 horas, o União Brasil, em conjunto com PSD, PSB e Podemos, lançará a pré-candidatura de Décio a prefeito, tendo Hélio Sobral como vice. O evento, que ocorrerá no Colégio Nossa Senhora de Fátima, também apresentará os 48 pré-candidatos a vereador dessa coligação partidária.

A pré-candidatura de Décio carrega uma imensa responsabilidade, pois ele é visto como o nome que substituirá a atual prefeita Lara e dará continuidade à gestão que superou todas as expectativas. Ele expressou orgulho por ser o pré-candidato a prefeito do grupo, representando o legado de Lara. Décio relembrou seu sucesso como Secretário de Obras, destacando as mais de 60 obras realizadas na cidade e a importância da parceria com Lara.

“É com grande orgulho que aceito a missão de ser o pré-candidato a prefeito deste grupo, para continuar o excelente trabalho da prefeita Lara. Durante minha gestão na Secretaria de Obras, vi os resultados positivos dessa parceria. Agradeço a todos os japaratubenses, ao grupo político e à prefeita Lara por confiarem em meu trabalho”, afirmou Décio.

O grupo de Décio terá aliados de peso para ajudar Japaratuba a crescer, incluindo a deputada federal Yandra Moura, o deputado estadual Cristiano Cavalcanti e o governador Fábio Mitidieri. A força e a união desse grupo prometem levar Japaratuba a novos patamares, seguindo os passos de Lara.

Fonte e foto assessoria