LANÇAMENTO DA PRÉ-CANDIDATURA DE KAKÁ E WILTON FOI UM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

Na tarde de ontem 31, a cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, recebeu uma multidão de pessoas para a festa de lançamento das pré-candidaturas de Kaká Andrade a prefeito e de Wilton da Nova Vida a vice. O evento aconteceu no estacionamento do posto de Luci, no centro da cidade.

Quem deu as boas-vindas, já na abertura, foi o ex-prefeito Heleno Silva que destacou a importância da unidade em torno dos nomes de Kaká e Wilton, que reconhecidamente são os mais preparados para, segundo ele, administrar a cidade. Quem também esteve presente para apoiar, foi faram os ex-prefeitos Marcondes Marinho e Rosa Maria. Os dois protagonizaram momentos de emoção em seus discursos ao lembrar aos presentes que “Kaká é o que Canindé precisa neste momento. Um administrador sério e competente” disseram eles em seus discursos. Outro momento importante foi a declaração de apoio do ex-vereador Soares, que se somou à pré-campanha e reforça o time da coligação que buscará eleger Kaká e Wilton a prefeito e vice.

A representante dos evangélicos na cidade, Isa Bezerra, em sua fala, lembrou o quanto Kaká foi e é importante para a cidade. Ela que há muitos acompanha de perto a trajetória do pré-candidato e reconhece a sua competência com gestor público. Em seguida quem usou da palavra foi o representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, José Íris. “Nós estamos juntos a um projeto vitorioso e que Canindé precisa neste momento. Nosso movimento está com Kaká porque acredita que ele seja o melhor para Canindé”, disse ele.

O deputado federal, João Daniel (PT), não pôde estar presente, mas enviou um vídeo que foi apresentado nos telões onde declara a poio a Kaká e diz estar pronto para marchar nessa caminhada juntamente com o Partido dos Trabalhadores para a vitória em outubro. Na sequência que falou foi a deputada Catarina (PSD). Ela que enviou emendas parlamentares para o município que vão beneficiar o Bairro Novo e outras comunidades, disse estar firme no apoio à candidatura de Kaká e Wilton e que espera os ver eleitos pelo povo de Canindé.

Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, também esteve no ato e reafirmou o que todos já sabem, “não há neste momento em Canindé um nome melhor do o de Kaká para dar a Canindé o que ela precisa, um político e gestor experiente, já testado e aprovado nos cargos em que esteve”, afirmou ele. Em seguida, representando as mulheres, falou Tiane Andrade, esposa de Kaká. Ela falou sobre o trabalho que o casal já faz ao longo dos anos de assistência a população que precisa de ajuda na área da saúde e social. E aproveitou para convidar as mulheres para o evento “Elas Com Kaká” que acontecerá no próximo dia 06 de junho no Espaço Único em Canindé.

Weldo Mariano (PT), atual prefeito, fez um discurso em que ressaltou aos presentes a importância do politico manter a palavra empenhada. Havia na oposição o desejo de que ele também se lançasse como pré-candidato a prefeito. Agora não há mais como espalharem fake news, Weldo apoia Kaká e isto é um fato muito importante nesta pré-campanha, já que todos os ex-prefeitos vivos estão no mesmo palanque com Kaká mostrando a força do projeto que Canindé precisa. Ele ainda lembrou da traição que sofreu do seu atual vice, Joseildo Pank, que tentou por várias vezes o destituir do cargo de prefeito.

Wilton da Nova vida, é um politico experiente. Ele tem sua base eleitoral na zona rural de Canindé e faz dupla com Kaká nesta caminhada. Homem simples nos gestos, mas firme em sua determinação. “Nós vamos vencer a próxima eleição e juntos vamos cuidar do nosso povo”, disse ele olhando para Kaká.

Quando Kaká começou o seu discurso, milhares de celulares foram acessos entre o público na praça criando um clima de show de Rock em Canindé. Emocionado, Kaká agradeceu os apoios que vem recebendo. Agradeceu aqueles que abrem as portas de suas casas para que ele entre na caminhada que já faz. Agradeceu a Weldo o apoio que recebe. E aproveitou para já colocar algumas das ações que pretende realizar caso seja eleito prefeito. Ele falou da importância de se trazer industrias para Canindé, de como irá priorizar a agricultura local o turismo que são duas das principais fontes de geração de emprego em Canindé. Ele ainda aproveitou para mandar um recado aqueles que vivem colocando a cidade nas páginas policiais. “Eu e Wilton seremos uma dupla que entraremos juntos e permaneceremos juntos até o último dia dos nossos mandatos. Aqui não terá traidores. Aqui tem é um projeto de futuro para Canindé”, afirmou o pré-candidato.

E quem encerrou o evento da pré-candidatura foi o Governador do Estado, Fábio Mitidieri. Com um discurso recheado de poesia, ele disse estar no palanque certo, com as pessoas certas neste momento. Lembrou ao dois pré-candidatos a importância de estarem atentos ao que o povo necessita, porque, “se nós erramos, quem sofre é o povo. Se nós acertamos, quem se beneficia é o povo”. Fábio ainda falou diretamente ao povo lembrando as ações que o seu governo vem fazendo para o Sertão de Sergipe como a adutora do leite que levará agora do Rio São Francisco até a cidade de Nossa Senhora da Glória.

A festa foi encerrada ao som da música “Anunciação” de Alceu Valença que em seus versos diz, “tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais”, em alusão a possível eleição de Kaká e Wilton para prefeito e vice de Canindé de São Francisco.

Foto: Ana Paula

Texto: Dimas Roque