“Lançamento da programação do Pré-Caju e Forró Caju enriquecem Turismo”, diz Yandra

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, voltou a destacar o Turismo sergipano no Plenário da Câmara dos Deputados. Segundo ela, o estado está vivendo um ano de ouro. “Organizamos o nosso calendário de eventos e duas das nossas principais festas, o São João e o Pré-Caju, já tiveram suas programações divulgadas na íntegra”, informou a deputada.

Yandra comunicou que em Sergipe acontecerão 30 dias de festa, segundo as programações lançadas pelo Governo e prefeituras municipais. Destaque para a divulgação mais recente, o Forró-Caju, um dos mais tradicionais festejos juninos do país. “Oferecerá sete dias de muita alegria, com artistas locais e nacionais, atraindo milhares de turistas para Aracaju”, disse.

Já sobre o Pré-Caju, que ocorre de 3 a 5 de novembro, a deputada afirmou que a festa deve atrair 300 mil pessoas por dia de festa. “Um evento muito bem planejado e gerido pelo grupo liderado pelo empresário e vereador Fabiano Oliveira”, completou.

Yandra destacou os esforços realizados pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, para potencializar a capacidade de Sergipe em atrair turistas. “É visível que a gestão do governador Fábio tem o turismo como uma prioridade, através de políticas públicas sérias e fundamentadas”.

Da mesma forma, a parlamentar ressaltou o empenho da Prefeitura de Aracaju, que recentemente desmembrou a extinta Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, transformando em duas pastas: uma exclusiva sobre o turismo e a outra focada no desenvolvimento econômico.

Foto assessoria