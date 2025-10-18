Larissa Mamlak, de Capela, assume vice-presidência do COEGEMAS-SE

A secretária de Assistência Social de Capela, Larissa Mamlak, foi eleita vice-presidente do COEGEMAS-SE, ampliando a representatividade municipal e reforçando o papel da Assistência Social em Sergipe.

Durante a Assembleia Geral realizada no Povoado Castro, em Santa Luzia do Itanhy, foi eleita a nova diretoria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Sergipe (COEGEMAS-SE), que comandará a instituição no biênio 2023-2025.

A secretária de Boquim, Simone Passos, foi eleita presidente, enquanto Larissa Mamlak, titular da pasta em Capela, assumiu a vice-presidência, representando o município na composição estadual do colegiado.

A escolha de Larissa reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Capela, que vem se destacando por programas de proteção e inclusão social em várias frentes.

Capela ganha destaque na estrutura estadual

Durante sua gestão, Larissa Mamlak implementou projetos estruturantes e inovadores, com destaque para a criação do primeiro Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) no município, ampliando a rede de proteção às mulheres.

Capela também vem fortalecendo políticas públicas voltadas à infância, à pessoa idosa e à inclusão social, consolidando-se como exemplo de boas práticas em Assistência Social em Sergipe.

O COEGEMAS-SE atua em articulação com os governos estadual e federal, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e promover a troca de experiências entre gestores municipais. O órgão também é responsável por apoiar tecnicamente as prefeituras na implementação de programas sociais.

Mais informações sobre o funcionamento e diretrizes do SUAS podem ser conferidas no portal oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Nova diretoria do COEGEMAS-SE

A diretoria eleita é composta por:

Simone Passos (Boquim) – Presidente;

Larissa Mamlak (Capela) – Vice-presidente;

Ricardo Jesus (Simão Dias) – 1º Secretário;

Michelly Tojal (Neópolis) – 2ª Secretária;

Nivia Carla Nascimento (Aquidabã) – 1ª Tesoureira;

Jaiane Vieira (Arauá) – 2ª Tesoureira.

Para Larissa, a eleição representa o fortalecimento da união entre os municípios e a valorização da política pública de assistência social.

“A união dos gestores é essencial para garantir que os programas sociais alcancem quem mais precisa, com eficiência e compromisso”, destacou.

Com a nova composição, o COEGEMAS-SE reforça seu papel estratégico no fortalecimento da rede socioassistencial e no aprimoramento das políticas públicas municipais.

Texto e foto assessoria