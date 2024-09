Legado deixado por Valmir Monteiro é destacado por Ibrain

Durante a sessão plenária desta terça-feira (3) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Ibrain de Valmir (PV), que retornou as atividades no parlamento, falou sobre o legado exercido pelo seu pai, o ex-deputado e ex-prefeito do município de Lagarto, Valmir Monteiro, falecido o mês de agosto, vítima de câncer. Na oportunidade, os parlamentares prestaram homenagens ao ex-gestor lagartense.

Visivelmente emocionado, o deputado Ibrain frisou que o seu pai deixou um grande legado político. “Ele foi quatro vezes deputado estadual, duas vezes prefeito de Lagarto, ele foi um homem muitos simples que saiu da cidade de Salgado e se tornou gestor de um grande município”, destacou.

A ex-senadora Maria do Carmo que morreu vítima de câncer no último sábado (31) também foi homenageada pelo deputado Ibrain. “A ex-senadora Maria do Carmo foi muito importante para o empoderamento das mulheres na política sergipana. Espero que ela fique com Deus e a mantenha num bom lugar“, ressaltou o deputado Ibrain de Valmir.

Apartes

Por meio de apartes, os deputados manifestaram apoio ao deputado Ibrain de Valmir. A líder da oposição na Alese a deputada Linda Brasil (PSOL) falou carinho e receptividade de Valmir Monteiro. “No início do ano estive na cidade de Lagarto para a participação em um evento. Durante a passagem puder conversar e interagir com o ex-deputado Valmir Monteiro, por quem, fui muito bem acolhida e também me parabenizou pelo mandato. Deu para perceber que ele era uma pessoa política com respeito à todos”, afirmou.

Para o líder do Governo na Alese, o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) também manifestou solidariedade ao deputado Ibrain. “Já senti essa dor, pois também, já senti essa dor. Eu estive prefeito, na mesma época que seu pai, e compartilhamos diversos momentos em Brasília e percorremos aqueles corredores em busca de emendas para os municípios e pude testemunhar o amor pela cidade e pelo povo de Lagarto. Agora o bastão foi passado para dar continuidade ao trabalho iniciado por Valmir Monteiro”, declarou.

O vice- presidente deputado Garibalde Mendonça (PDT) falou sobre a passagem de Valmir Monteiro na Assembleia Legislativa de Sergipe. “Entramos juntos na Alese em 1998. No meu primeiro mandato como deputado estadual, trabalhamos juntos e tenho um carinho muito grande por ele. Tenho certeza que o deputado Ibrain, filho dele, dará continuidade ao legado de Valmir Monteiro”, falou.

Os deputados Marcos Oliveira (PL), Kaká Santos (União Brasil), Luciano Pimentel (PP), Paulo Júnior (PV) e Luizão Donatrampi (União Brasil) também manifestaram solidariedade.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos