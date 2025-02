LEI ANTI-ORUAM PROPOSTA POR LÚCIO FLÁVIO, MOANA VALADARES E PASTOR DIEGO REPERCUTE NAS REDES SOCIAIS

A lei que visa proibir o poder público de incentivar eventos culturais que contenham conteúdos com apologias sexuais, ao uso de drogas e práticas criminosas ,que já tem repercutido por todo o Brasil, não foi diferente aqui em Aracaju, após o vereador Lúcio Flávio anunciar que irá apresentar a lei ao plenário da câmara ao lado da bancada conservadora composta pelos vereadores Pastor Diego e Moana Valadares.

Nas redes sociais, o vídeo no qual o vereador fala sobre o objetivo da lei já passa da marca das 18 mil visualizações. Além disso, foi demostrado um grande apoio à proposta pelos comentários como: “As famílias aracajuanas agradecem, obrigado Lúcio Flávio pelo trabalho em favor do povo!” – comentou um apoiador. Além das críticas populares, principalmente a músicas com letras de cunho sexual, artistas como Alcymar Monteiro já teceram críticas a este tipo de conteúdo: “Eu acho que a pornofonia não leva a lugar nenhum. A música de baixo nível deseduca, rouba a inocência das crianças, falta com respeito aos velhos e eu acho que é um tempo perdido e o tempo perdido não volta mais!” – afirmou o cantor de forró

Texto e foto assessoria