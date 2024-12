Lei aprovada destaca potencial da “Rota Turística Lagoa dos Tambaquis”, em Estância

Foi aprovada deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) e sancionada pelo Governo do Estado a Lei n° 9564/2024 que institui a Rota Turística “Lagoa dos Tambaquis”. Localizada no município de Estância, distante 50km da capital sergipana, a Lagoa dos Tambaquis, reúne amantes da natureza, famílias e apreciadores de esportes aquático.

A Lagoa dos Tambaquis tem posição relevante na garantia da estratégia turística de ligação litorânea entre os Estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. Um complexo turístico em forma de equipamento, capaz de reunir serviços diversos como contemplação da natureza, atividades de lazer, recreação, alimentação e hospedagem.

A lagoa nasceu com a água da chuva, e os moradores da redondeza se encarregaram de habitá-la com tambaquis – que são peixes de água doce – com o objetivo de mantê-la limpa. Antes chamada de Lagoa Azul, foi rebatizada com a chegada dos peixes. E hoje ela atrai mais de 80 mil pessoas ao longo do ano, impulsionando a economia local e fomentando o faturamento de vários restaurantes na região.

“A Rota Turística “Lagoa dos Tambaquis” visa potencializar o turismo na região, valorizando seus recursos naturais e culturais, além de promover o desenvolvimento econômico local, gerando empregos diretos e indiretos, que atualmente totalizam aproximadamente mais de 300 postos de trabalho”, explica o deputado Pato Maravilha autor da proposta.

Importante Equipamento Turístico

Localizado no litoral sul, portão de entrada do fluxo rodoviário para Sergipe, a Lagoa dos Tambaquis qualificou sua oferta com foco na experiência memorável do turista, um movimento proposto e evidenciado pelos investimentos do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) em meados da década de 1990, que segue entre os mais recentes, incluindo construção de orlas marítimas e fluviais, atracadouros e as pontes Jornalista Joel Silveira e Gilberto Amado, sobre os Rio Vaza Barris e Piauí, enquanto investimento público, pelo uso turístico e atraindo também investimentos privados.

“Muito mais do que levar recortes de paisagens em fotos digitais, o consumidor do turismo espera viver momentos que agucem seus sentidos, desta forma, atrativos com o potencial de conexão com a natureza, como a Lagoa dos Tambaquis, também valoram a singularidade e competividade turística, consolidando novos produtos turísticos, roteiros pelo litoral sul do Estado”, explica o professor do Departamento de Turismo da UFS, Joab Almeida.

Com os peixes sendo o ponto alto da atração, e com sua história de manutenção do ecossistema local, atrativos turísticos a lagoa tem efeito multiplicador de boas práticas, induzindo a melhoria e requalificação dos serviços e equipamentos turísticos do seu entorno.

“ Os agentes de produção do turismo, apresenta diversificação e inovação na oferta turística de Sergipe, facilitam a negociação com operadores e agências de viagens. Este fortalecimento territorial do litoral, possibilita ao turista, tanto os que chegaram via transporte aéreo por Aracaju ou o turista do acesso rodoviário pela SE-100 sul, chamada Linha Verde, voltar da sua viagem com ricas experiências, produzindo impacto positivo e atraindo novos visitantes e turistas”, ressaltou , Joab Almeida.

Foto: site viajali

Por Junior Matos