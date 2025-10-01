Lei de autoria de Jeferson Andrade reconhece Fórum Empresarial como de utilidade pública

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), participou nesta terça-feira (30), em Aracaju, da reunião-almoço do Fórum Empresarial de Sergipe, oportunidade em que apresentou a Lei n° 9.759, de 22 de setembro de 2025, que reconhece o Fórum como entidade de utilidade pública estadual.

Jeferson Andrade é o autor do Projeto de Lei n° 251/2025, que deu origem à Lei, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador Fábio Mitidieri e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 deste mês.

Os empresários convidaram o presidente da Alese para a reunião-almoço e fizeram questão de homenagear o deputado pela importância da Lei para a entidade.

“O reconhecimento de utilidade pública confere ao Fórum Empresarial de Sergipe credibilidade e reconhecimento na sua atuação em benefício da sociedade e do setor produtivo”, diz Sandro Ataíde Moura, coordenador do Fórum.

De acordo com Sandro Moura, “esse título não apenas validará a contribuição social desta entidade empresarial tão importante, mas também a habilitará a receber recursos públicos, a participar de editais e obter outros benefícios e parcerias”.

Jeferson Andrade se disse lisonjeado com a homenagem da classe empresarial sergipana. Segundo ele, “o Fórum Empresarial de Sergipe tem um papel relevante na defesa do setor produtivo, que gera empregos e contribui para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”.

Com sede em Aracaju, o Fórum reúne líderes de diversos setores empresarias de Sergipe. Fundado no ano de 2000, o Fórum realiza reuniões-almoços quinzenais com o objetivo de discutir temas do cotidiano empresarial e assuntos que dizem respeito ao futuro do Estado, procurando estimular a sociedade sergipana para o desenvolvimento das potencialidades de Sergipe.

Foto: Divulgação

Por Eduardo Almeida