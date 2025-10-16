Lei de Breno Garibalde sobre Parklets traz solução para mesas nas calçadas

Durante pronunciamento no plenário da Câmara de Aracaju, o vereador Breno Garibalde falou sobre a regulamentação dos parklets por parte da gestão municipal. Os parklets são mobiliários urbanos que funcionam como uma extensão da calçada e ajudam a deixar a cidade mais agradável, ampliam a capacidade de uso público dos espaços, e também ajudam a aumentar a rentabilidade dos estabelecimentos comerciais.

Autor da lei municipal que permite a instalação desses equipamentos na cidade de Aracaju, o parlamentar comemorou a regulamentação. “Fiquei muito feliz porque a Prefeitura fez a regulamentação dos nossos Parklets, que a gente possa de fato ver eles funcionando na cidade.”, lembrou o vereador.

Breno destacou que o processo de regulamentação foi resultado de quatro anos de cobrança junto a bares e restaurantes que tinham projetos prontos, mas acabaram perdendo patrocínios devido à demora na oficialização das regras.

“Esse foi meu primeiro projeto de lei da legislatura passada, aprovado em 2021. Depois de muita cobrança, os Parklets estão regulamentados, para que a gente possa diminuir a quantidade de mesas e cadeiras nas calçadas, o que acaba dificultando a acessibilidade”, explicou.

O parlamentar informou ainda que divulgará em suas redes sociais os critérios de instalação dos Parklets para os empreendedores interessados em adotar o modelo, mas que os interessados já podem procurar a Emurb.

Texto: Nayana Araujo – Foto: Luanna Pinheiro