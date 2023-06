Lei estadual celebra o Dia em Defesa do Rio São Francisco

Opara, Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional e Velho Chico são alguns dos nomes que homenageiam o Rio São Francisco. Ao longo dos seus 2.863 km de extensão, o imponente Rio se perpetua possibilitando múltiplos benefícios para milhares de pessoas, em especial, aos ribeirinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), instituiu, no ano de 2018, o Dia Estadual em Defesa do Rio São Francisco, comemorado neste sábado (3). A data foi regulamentada por meio da Lei Nº 8.450/2018, de autoria da ex-deputada Ana Lúcia Vieira (PT), quando passou a constar no Calendário Oficial do Estado.

De acordo com o texto da propositura – sancionada pelo então governador Belivaldo Chagas -, o Estado pode promover parcerias com entidades da sociedade civil em defesa dos rios e do meio ambiente, desde que estejam regularmente instituídas; a legislação permite ainda que haja organização de programação alusiva à data, com caráter educativo, promovendo eventos, seminários e outras atividades. Vale ressaltar que o Dia Estadual em Defesa do Rio São Francisco não é considerado feriado civil.

Histórico

O Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais e passa pelos estados nordestinos da: Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde recebe netse trajeto água de 168 afluentes. É ele, inclusive, que determina parte da divisa entre os estados de Sergipe/Alagoas e entre Bahia/Pernambuco. O Rio abastece 505 municípios ao longo de seu curso, o qual assume protagonismo na fonte de recursos hídricos para a população do interior do Nordeste. Na região do Sertão Sergipano, por exemplo, o Cânion do Rio São Francisco é formado por um conjunto de formações rochosas – no município de Canindé do São Francisco -, ambiente natural que atrai todos os dias dezenas de sergipanos e turistas.

Foto: MFTUR

Por Shis Vitória