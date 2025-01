Lei  que inclui educação financeira nas escolas é sancionada pelo Governo

O Governo do Estado sancionou a Lei nº 9.590/2025, que dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira como conteúdo transversal no currículo do ensino fundamental e médio nas escolas públicas e privadas de Sergipe. De iniciativa do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), a lei visa orientar os estudantes sergipanos, formando cidadãos que saibam administrar suas finanças de forma responsável.

De acordo com Luciano Pimentel, a educação financeira tem sua importância evidenciada diante das diversas discussões relacionadas a temas do cotidiano, como endividamento, uso do crédito, investimentos, constituição de poupança, consumo consciente, empreendedorismo, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.

“Nosso objetivo ao propor essa lei é tratar a educação financeira como uma ferramenta para o futuro, uma forma de orientar os estudantes sergipanos e despertar neles o interesse pelo tema, permitindo o desenvolvimento de habilidades que auxiliem no uso inteligente do dinheiro. Dessa forma, estaremos contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes na aplicação de seus recursos, o que ajudará a evitar dívidas que comprometam seu orçamento pessoal e familiar na vida adulta”, destaca Luciano Pimentel.

Com essa sanção, Sergipe se une a estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Goiás e Bahia, que já aprovaram leis semelhantes, reconhecendo a importância de construir uma base sólida em educação financeira para auxiliar os jovens a lidar com o dinheiro de maneira mais saudável e segura.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese