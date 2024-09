Leilão da Deso na Ibovespa não Privatizará o Saae de Carmópolis, diz Hyago França

O vice-prefeito de Carmópolis Hyago França disse agora há pouco que a venda de alguns serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) na Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), mesmo com a inclusão nominal de algumas autarquias municipais não muda absolutamente nada em relação à autonomia administrativa do SAAE do município de Carmópolis.

“Por questões meramente burocráticas, o Saae de Carmópolis, Estância, São Cristóvão, Capela e Aquidabã integram a relação de repartições municipais sobre as quais recairiam o processo de concessão à iniciativa privada de setores de abastecimento de água e tratamento de esgotos. No caso específico de Carmópolis, o nosso SAAE não será alcançado por três razões muito simples e objetivas: nosso povo não quer, a prefeita Esmeralda Cruz já oficializou essa posição ao governo estadual e a nossa Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou lei que reitera a nossa autonomia municipal e veta, em regime definitivo, a liberação da nossa autarquia para qualquer programa de terceirização ou privatização” – afirmou o vice-prefeito de Carmópolis.

Especulação política

O vice-prefeito Hyago França chamou a atenção de todos para as especulações políticas que grupos opositores de seu município têm feito sobre o assunto. Para ele, os oposicionistas usam de má fé ao veicularem informações falsas: “se não bastassem as providências administrativas, políticas e legais que já foram tomadas para garantir a manutencao do Saae em sua estrutura atual, ainda há novas providências em curso. Nos próximos dias, caso o estado não exclua espontaneamente de sua equivocada relação os SAAEs de alguns municípios que se recusam à mudança, inclusive o Saae de Carmópolis, a prefeitura ingressará com ação judicial restauradora da verdade, da vontade expressa do nosso povo e dos legítimos direitos do nosso município para garantir definitivamente que o nosso SAAE daqui não saia jamais. Esses são os fatos, essa é a verdade e ponto final, ” – finalizou Hyago.