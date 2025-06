SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DEFENDE EM EVENTO PEQUENO EMPREENDEDOR E DESTACA POTENCIAL ENERGÉTICO DE SERGIPE

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou nesta sexta-feira (27) do Fórum Empresarial de Sergipe e aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com os pequenos empreendedores, defender o setor de serviços e destacar as oportunidades econômicas e energéticas que se abrem com o projeto Sergipe Águas Profundas.

Logo no início de sua fala, o parlamentar destacou o papel central dos empresários para o crescimento regional: “Sergipe é um estado de território modesto, mas de potencial imenso. E esse potencial se concretiza nas mãos de quem empreende, gera empregos e movimenta a economia”, afirmou.

Durante o discurso, Laércio comemorou a aprovação no Senado do projeto que derruba o aumento do IOF sobre operações como crédito, câmbio e transferências internacionais. A medida, anunciada pelo governo em maio, foi criticada por diversos setores por penalizar diretamente microempresas e MEIs.

“Desde o início, denunciei esse aumento de mais de 210% como uma injustiça contra quem mais precisa de apoio. Estamos falando de 23 milhões de brasileiros, entre eles 16 milhões de MEIs, que vendem bolo, cortam cabelo, consertam celular e mantêm pequenos comércios com o suor do próprio esforço”, destacou o senador. Ele votou pela revogação do decreto com “total convicção”, segundo suas palavras.

Laércio também reiterou sua defesa pela atualização do teto do Simples Nacional, congelado desde 2016. Ele propôs a criação de um mecanismo de reajuste automático com base na inflação para garantir previsibilidade e proteção aos pequenos negócios.

Ao relembrar sua atuação como relator da Lei da Terceirização na Câmara, o senador reforçou o compromisso histórico com o setor de serviços, que considerou por muito tempo invisibilizado nas discussões nacionais. “Apesar de ser o maior empregador e um dos pilares do PIB, o setor terciário foi, durante décadas, ignorado. Persistimos, e hoje o cenário é outro — mas a luta continua”, disse.

SERGIPE ÁGUAS PROFUNDAS

O senador encerrou sua fala abordando o projeto Sergipe Águas Profundas, que prevê a exploração de gás natural na costa do estado. Para ele, essa é uma das maiores oportunidades para impulsionar a transição energética no Brasil e consolidar uma nova fase de industrialização regional.

“Sergipe tem uma das maiores reservas de gás natural do país. O verdadeiro desafio agora é transformar essa riqueza em base para um ciclo sustentável de crescimento, atraindo indústrias que agreguem valor localmente”, afirmou.

Relator da Nova Lei do Gás no Congresso, Laércio destacou que o gás natural deve ocupar papel central na substituição de fontes altamente poluentes como o carvão e o diesel. “Ele é o combustível da transição energética e uma ponte segura rumo a um futuro 100% renovável.”

Ao final do discurso, o senador reforçou seu compromisso com o progresso do estado e com a valorização de quem empreende: “Mais do que números, o que está em jogo é o futuro que queremos construir: um estado que respeita quem produz e apoia quem investe. Esse é o Sergipe que eu defendo — com coragem, coerência e compromisso.”