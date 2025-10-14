LIBERDADE RELIGIOSA NAS ESCOLAS, RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS, DISPUTA PELA ZONA DE EXPANSÃO FORAM TEMAS NA CMA

O vereador Joaquim da Janelinha foi o primeiro orador. Ele destacou a assinatura de um ordem de serviço para construção de residências inclusivas no município de Aracaju pelo executivo. “A prefeita Emília Corrêa, que vem fazendo um grande trabalho, vem fazendo história, deu essa ordem de serviço para primeira residência inclusiva da história de Aracaju”, disse Joaquim. “O jovem, a criança, vai ter um local com pessoas preparadas para acolher esses jovens que foram abandonados por sua família. Parabenizo a prefeitura por essa grande ação”, complementou. O vereador também citou a realização da audiência pública com os vendedores ambulantes do centro da cidade, que teve como intuito discutir a transferência dos vendedores para um novo local. Segundo Joaquim da Janelinha, na manhã de hoje, vereadores de Aracaju participam de uma reunião com a prefeita Emília Corrêa e o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esog, para discutir alternativas que contemplem as demandas da categoria.

Em seguida, o vereador Levi Oliveira (PP) ocupou a tribuna. O vereador parabenizou o presidente da CMA, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), e a superintendente da Casa, Sheyla Galba, pela realização de uma ação em alusão à campanha “Outubro Rosa”, na Sede do parlamento, na manhã desta terça-feira. “É um assunto pertinente e muito importante. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Eu perdi uma pessoa muito especial em minha vida pelo câncer de mama. A minha segunda mãe, minha sogra, que hoje está no céu. Esse é um tema que precisamos tratar cada vez mais com muito carinho, cautela e entender o melhor caminho para combater e tratar. Acredito que isso é a prevenção”. O parlamentar ainda falou sobre um projeto de lei apresentado pelo Senador Laércio Oliveira que foi aprovado no senado e concede às mulheres, a partir de 40 anos, acesso gratuito a exames preventivos ao câncer de mama.

O vereador Lúcio Flávio (PL) iniciou o discurso com a questão da disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão pela posse da Zona de Expansão. Lúcio Flávio participou na manhã dessa segunda-feira ,13, de uma audiência sobre o tema na Assembleia Legislativa de Sergipe. “Foi uma Sessão rica, proveitosa e que contou com a presença do autor do Projeto de Lei 06/2024, o deputado Hildo Rocha. Ele que é do Maranhão veio para cá. Ele é relator do projeto que pode resolver essa questão territorial”, disse.

“A classe política que outrora se omitiu, silenciou, agora se uniu para dar voz ao povo e através de um plebiscito, essa é a intenção do projeto de lei, se resolva a questão territorial para que o povo decida a qual pátria quer pertencer,: Aracaju ou São Cristóvão”. O vereador também elogiou a reforma do parque Augusto Franco, o parque da Sementeira, que foi entregue na última sexta-feira,10. “Que coisa linda ficou o parque da sementeira. Está mais verde, novinho em folha e tem até um campo exclusivo para o futebol feminino. O parque está novo, é mais um marco histórico da prefeita Emília Corrêa”.

O vereador Milton Dantas (PSD) deu ênfase aos investimentos no ramo do turismo pelo Governo do Estado. “Semana passada, estivemos no Rio como o presidente Ricardo Vasconcelos, atendendo convite do Governo do estado, do secretário de turismo Marcos Francos, participando da Abav, maior feira de turismo da américa latina. O governo de Sergipe instalou um stand lá no Rio Centro para divulgar os potenciais turísticos do nosso estado. Foi um evento bastante prestigiado e concorrido. Foram mais de 50 mil pessoas conhecendo os atrativos turísticos de nosso estado. Não à toa, o governador Fábio Mitidieri foi elogiado por vários empresários do ramo turístico”.

Encerrando o Grande Expediente, o vereador Pastor Diego (União Brasil) levou à tribuna a questão da liberdade religiosa no ambiente escolar no município de Aracaju. “No último sábado, realizamos um café da manhã no hotel Delmar com pastores e líderes evangélicos da cidade Aracaju para discutir a importância da lei do intervalo religioso, a importância do respeito e da liberdade de crença religiosa para que os jovens e adolescentes tenham o direito respeitado, a garantia respeitada de manifestar sua fé, a sua crença, os seus valores no ambiente escolar. Que a gente, em Aracaju, não precise enfrentar problemas nos quais alunos tenham vedações, impossibilidades, recomendações de não manifestar sua fé de acordo com a previsão constitucional e a lei local que nós aprovamos, que garante esse direito do aluno, que possa exercer sua fé, a sua crença no ambiente escolar”.

Por Ivo Jeremias – foto China Tom