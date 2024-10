LICITAÇÃO: SMTT SE REÚNE COM EMPRESA VENCEDORA E REFORÇA COMPROMISSO COM TRABALHADORES DO SISTEMA

Reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com os trabalhadores da sistema de transporte público da Grande Aracaju, o superintendente municipal de Transportes e Trânsito da capital, Renato Telles, se reuniu na tarde desta quarta-feira, 9, na sede da SMTT, com representantes de uma das empresas vencedoras da licitação do transporte, a Transportes Sergipe Limitada, de Minas Gerais, e também com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sergipe (Sinttra), Miguel Belarmino, para solicitar à empresa que dê preferência à contratação dos trabalhadores que atualmente estão empregados no sistema.

O contrato com as empresas vencedoras da licitação, a Transportes Sergipe Limitada e a Viação Atalaia – esta que já opera no sistema da Grande Aracaju -, foi assinado no mês de setembro pelo Consórcio do Transporte Metropolitano e, a partir então, as empresas têm um prazo de 180 dias, como prevê o edital da licitação, para operacionalizar o sistema.

A Transportes Sergipe Limitada foi a vencedora do Lote 1 da licitação e irá operar nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já o Lote 2 teve como vitoriosa a Viação Atalaia, que irá operar nas cidades de Aracaju e São Cristóvão.

“Por iniciativa da gestão tivemos hoje uma reunião com a Transportes Sergipe Limitada para solicitar à empresa, que começará a operar ano que vem na Grande Aracaju, que dê preferência à contratação dos trabalhadores que já atuam no sistema de transporte público. Estamos reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com esses trabalhadores para que eles possam ser reaproveitados pela nova empresa e assim, continuarem com seus salários e empregos”, conta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Segundo o diretor-executivo da Transportes Sergipe Limitada, Rafael Santana, a empresa está iniciando o planejamento de contratações, e atendendo ao pedido da Prefeitura de Aracaju, os colaboradores que operam atualmente no sistema de transporte público terão prioridade.

“A SMTT nos solicitou que a empresa, no seu planejamento de contratações, dê preferência a todos os colaboradores que estão empregados atualmente no sistema e faremos isso. É um compromisso da nossa empresa. O superintendente nos colocou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e o Sest/Senat, que em parceria com a Transportes Sergipe Limitada fará a primeira etapa da seleção desses colaboradores”, afirma.

Categoria satisfeita

Após a reunião, de acordo com o presidente do Sinttra, Miguel Belarmino, a categoria ficou satisfeita com a informação de que os trabalhadores que operam no sistema serão reaproveitados.

“Estamos bastante satisfeitos agora. Estávamos apreensivos porque uma nova empresa vem atuar no sistema de transporte público e não sabíamos o que seria dos empregados que, atualmente, operam no sistema. Mas o representante da Transportes Sergipe nos tranquilizou e reafirmou o compromisso da empresa em reaproveitar esses colaboradores. Agradeço a Renato Telles e a empresa por essa boa notícia”, declara.

O diretor do Sest/Senat, Gerson Santos, também participou da reunião e destaca que a entidade integrará o processo de transição desses trabalhadores. “Participaremos desse processo de transição dos colaboradores para que a empresa tenha uma mão de obra qualificada. O Sest/Senat é representante do sistema de transporte brasileiro e é importante fazermos parte desse processo de reaproveitamento e transição”, disse.

Foto assessoria

Por Lucas Silva