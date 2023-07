Licitação para contratação de estudos para a nova ponte Aracaju/Barra será republicada no Diário Oficial na quarta

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) informa que, após adequações técnicas, a licitação para Contratação de Serviços para Elaboração de Estudos com vistas à construção de uma segunda ponte sobre o Rio Sergipe, interligando os municípios de Aracaju à Barra dos Coqueiros, será republicada no Diário Oficial do Estado na próxima quarta-feira (02), ficando a abertura do certame para 18 de setembro.

Na situação anterior, cuja publicação no Diário Oficial foi 26 de julho, a abertura da licitação ocorreria em 11 de setembro.

Os interessados em participar do processo são encorajados a propor inovações nos estudos, buscando aprimorar o projeto e contribuir para a viabilidade desse empreendimento estratégico para Sergipe, um projeto que promete fortalecer a conexão entre as cidades e impulsionar o desenvolvimento regional nos próximos anos.

Lançamento

A assinatura e o lançamento do edital de licitação que contempla a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), a elaboração de Anteprojetos de Engenharia e os Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), para o projeto da nova ponte Aracaju/Barra, ocorreu no Palácio Governador Augusto Franco, dia 24 passado. O orçamento para o estudo está avaliado em R$ 13.260.237,45.

Foto: Arthur Soares