Licitação do Transporte: Superintendente da SMTT dialoga com vereadores

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju e diretor executivo do Consórcio Metropolitano do Transporte Público da Grande Aracaju, Renato Telles, recebeu nesta quinta-feira, 6, membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Tecnologia, Segurança, Administração, Transportes e Comércio da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Na oportunidade, os parlamentares Ricardo Marques e Breno Garibalde, presidente e secretário da comissão, dialogaram sobre questões relacionadas à licitação do transporte público.

Renato Telles reforça a transparência da gestão em todo o processo do edital de licitação do transporte e também a importância do diálogo aberto com os vereadores da capital. “Entreguei aos parlamentares o relatório final das contribuições da consulta pública, que está disponível no site da consulta pública desde a semana passada, e também discorri informações sobre a licitação, reforçando a transparência da gestão em todo o processo da licitação do transporte”, disse.

O vereador Ricardo Marques afirma que a reunião foi o resultado de uma solicitação da comissão, que objetiva a realização da licitação do transporte público, melhorando a qualidade desse serviço na capital e na Grande Aracaju.

“O objetivo foi estar ciente de todo o processo licitatório do transporte público, que acontece junto com o consórcio metropolitano. Foi uma reunião muito proveitosa, em que o superintendente foi bastante amistoso com a comissão, numa conversa saudável e com respostas dadas pelo gestor frente aos questionamentos feitos. Também trouxemos pareceres de outros parlamentares quanto às demandas encaminhadas pela CMA à SMTT de Aracaju e saio satisfeito dessa reunião e espero que tenhamos mais proximidade, na certeza de que a população será beneficiada com essa ponte construída”, declara.

Segundo o vereador Breno Garibalde, a interação mantida pela gestão municipal e o poder legislativo é prezada. “O estreitamento de relações com a SMTT de Aracaju implica em alinhamentos e ajustamentos de pontos, a exemplo da licitação do transporte público e das demandas de sinalizações de trânsito. Levaremos os devidos esclarecimentos à população, através da CMA. Fomos contemplados nesse diálogo e pretendemos continuar exercendo o nosso papel, que é cobrar as execuções”, afirma.

Participações

Além dos parlamentares, a reunião ainda contou com a presença do secretário Municipal de Governo, Hallison Sousa, e do advogado do Consórcio Metropolitano do Transporte Público da Grande Aracaju, Cauê Rezende.

Foto: Ascom/SMTT