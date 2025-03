Paulo Júnior cobra políticas de desenvolvimento para o Baixo São Francisco

O deputado estadual Paulo Júnior (PV), líder da oposição, fez um pronunciamento contundente sobre a situação da região do Baixo São Francisco, destacando que a área apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. Durante sessão itinerante da Assembleia Legislativa em Propriá, ele cobrou a revitalização do Distrito Industrial da cidade como forma de impulsionar a expansão do Gás Natural e fomentar o desenvolvimento econômico local.

O parlamentar também criticou a falta de geração de empregos na região, ressaltando que, apesar das promessas do governador, os postos de trabalho ainda não chegaram ao Baixo São Francisco.

Na área da saúde, Paulo Júnior mencionou a implantação do Centro de Hemodiálise em Propriá, mas reforçou a necessidade de destinação de recursos estaduais para cofinanciamento da atenção básica, visto que essa é uma responsabilidade compartilhada entre os entes federativos.

O deputado ainda lamentou que o governo estadual priorize a propaganda em vez de resultados concretos e citou o programa Acelera, lançado em 2024 e sem obra concluída até o momento. “É um governo de muito gelo e pouco whisky. Muitas obras do Acelera, por exemplo, nem foram licitadas, muitas ainda estão em fase de elaboração de projetos, ou seja, o governo fez uma propaganda sobre esse programa que um ano depois não tem nada de concreto realizado nos municípios do Baixo Francisco, em especial, Pacatuba, Brasio Grande, Ilha das Flores e Propriá”, declarou, criticando que o Governo do Estado precisava implantar políticas permamentes de incentivo ao turismo na região, explorando as belezas naturais do rio São Francisco.

Paulo também criticou o não pagamento de emendas não impositivas por parte do governo, a exemplo de uma emenda de 100 mil reais que destinou para a reforma da praça do Campo do Padre, em Propriá, que não foi paga e o governo municipal não pode executar. “A justificativa extra oficial que recebemos é que não foi paga apenas por ser emenda destinada por deputado de oposição”, afirmou.

Texto e foto assessoria