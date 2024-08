Lider da situação ressalta  que o Governo do Estado respeita a Educação e os servidores do Magistério

Em pronunciamento durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (7), a líder da oposição, deputada Línda Brasil (PSOL), manifestou apoio às professoras e aos professores que estão realizando um ato na Praça Fausto Cardoso, em defesa da reabertura das negociações com o Governo do Estado.

“Além de não atender às demandas da categoria, o Governo de Sergipe através da Procuradoria Geral do Estado para barrar a paralisação prevista para hoje a amanhã. É vergonhoso ver o governo se negar a negociar e ainda acionar a justiça para acabar com a mobilização das professoras e professores do nosso estado. Quero aqui assumir o meu compromisso coma categoria e já estive na na frente da Assembleia mais cedo, conversando sobre as reivindicações”, afirma.

Linda Brasil também solicitou ao líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), que entregue ao governador uma minuta preparada pelo sindicato da categoria (SINTESE), com as reivindicações.

“Infelizmente o ofício que o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enviou para o SINTESE, informando que vai reabrir as negociações em três reuniões, com período de distanciamento de dois meses uma da outra. Isso quer dizer que vai chegar ao final do ano e a gente não vai ter algo de concreto para oferecer à categoria das professoras e dos professores”, observa explicando que no documento existem oito itens básicos, a exemplo da adequação da tabela de vencimento do magistério público estadual, prevendo o escalonamento de 1% entre as diversas classes de cada um dos níveis da carreira; além do descongelamento da gratificação por atividade de tempo integral.

Contraponto

Em resposta, o líder da situação, deputado Cristiano Cavalcante ressaltou que o Governo do Estado respeita a Educação e os servidores do Magistério e que desde 2023, mantém diálogo aberto, transparente e respeitoso com a categoria, amplamente divulgado e atendendo aos pleitos propostos.

“No ano de 2024 foram mais de quatro encontros para tratar sobre pautas da categoria. O Governo de Sergipe sempre seguiu com as portas abertas para somar e fortalecer a Educação Sergipana através do diálogo com os professores da rede estadual. O acordo construído em conjunto com o SINTESE durante todo o ano de 2023 e implementado em 2024, tem sido rigorosamente cumprido. Em janeiro de 2024 foi iniciada a retomada da carreira do magistério, após 16 anos congelada e será concluída em janeiro de 2025. Com a nova remuneração e o avanço da retomada da carreira”, explica.

Cristiano Cavalcante acrescentou que, com a nova remuneração e o avanço na retomada da carreira, o investimento custará aos cofres públicos um montante de R$ 240.360.109,15, sendo R$ 166.904.445,97 no exercício financeiro de 2024 e de R$ 73.455.663,18 PARA 2025.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza