Líder do Governo na Alese faz avaliação da atuação nos primeiros meses de mandato

O deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para fazer um balanço dos primeiros meses de mandato.

“Assumimos o mandato com o compromisso de representar, da melhor maneira possível, a população sergipana, sentimento que norteia nossas ações”, Cristiano.

Num breve resumo da atividade legislativa deste primeiro semestre, o parlamentar citou o empenho dos deputados sergipanos em elaborar e apreciar propostas voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas no Estado. Ao todo, foram apreciados 104 projetos de lei sendo, em sua maioria, de autoria de deputados e deputadas estaduais.

“A Alese, sendo a Casa do Povo, abriu espaço para discussões e votações de projetos que visam o cuidado com Sergipe, como a Política Estadual de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Altista, proposta pelas deputadas Carminha Paiva e Lidiane Lucena; da Política Estadual de Cannabis, elaborada pelo colega Luciano Pimentel; e da Campanha Estadual de Combate ao Assédio e à Violência Sexual dos Estádios, de autoria do meu colega de partido, Kaká Santos”, pontuou o parlamentar.

Durante o discurso, Cristiano também ressaltou ações realizadas por seu mandato durante os últimos meses.

“Reafirmando nosso compromisso com os mais de dois milhões de sergipanos e sergipanas, em especial aqueles que nos confiaram o voto, destaco propostas de nossa autoria que já foram apreciados e aprovados, como o projeto que institui a Política Estadual de Atenção às Pessoas com Doenças Raras em Sergipe, bem como a Criação da Política Estadual de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar”, ressaltou.

LIDERANÇA DO GOVERNO

Durante o discurso, Cristiano mencionou também a responsabilidade assumida ao liderar a base de situação na Assembleia Legislativa.

“Optei por realizar uma liderança não combativa, mas de diálogo aberto, respeitando todos os colegas, seus posicionamentos, opiniões e conjecturas, ao mesmo tempo que defendo as pautas de interesse do Estado, sem deixar de manter o contato com a sociedade civil organizada, buscando ouvir as demandas e necessidades”, afirmou o deputado.

Além disso, o parlamentar avalia de forma positiva o modelo de governo desempenhado por Fábio Mitidieri, citando, inclusive ações importantes realizadas pelo governo, a exemplo do Programa Sergipe é Aqui, do Enxerga Sergipe, do início da retomada da periculosidade na segurança pública e a criação de um grupo de trabalho para a retomada da carreira no magistério, sem deixar de lado, também, a participação da Alese na construção dessas políticas públicas.

“Muitas pautas importantes contaram com a participação da Assembleia Legislativa de Sergipe, a exemplo da criação do Prato do Povo, sancionado no último dia 07; a ampliação do cartão CMAIS a mulheres vítimas de violência e a criação do Programa Acolher, que garante a participação de assistentes sociais e psicólogos nas escolas”, pontuou.

SOLUÇÃO PARA OS PRECATÓRIOS

Durante seu pronunciamento, Cristiano também registrou uma reunião com o presidente do Banese, Marco Queiroz, a pedido da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) e por intermédio do governador Fábio Mitidieri, para a construção de uma solução junto ao Banco, através da abertura de crédito aos municípios sergipanos para o adimplemento dos precatórios.

Na avaliação de Cristiano, a criação dessa linha de crédito aos municípios, além de ser um importante passo para solucionar um problema antigo, fomenta a economia, com a injeção de recursos de forma direta, e regulariza a questão administrativa, jurídica e financeira na administração pública municipal, permitindo a chegada de outros recursos, viabilizando obras e permitindo melhoria dos serviços.

“Uma nova linha de crédito será ofertada para os municípoios sergipanos para solucionar o pagamento dos precatórios. Um ato inédito em nosso estado, com o banco do povo sergipano fomentar o pagamento desses precatórios e introduzindo milhões na economia de nosso Estado”, concluiu.

Da Ascom

Foto: Reinaldo Moura