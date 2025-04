Líder do Governo ressalta avaliação positiva da Gestão Estadual

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (1ª) para destacar a avaliação positiva recebida pelo Governo do Estado. O parlamentar líder da bancada governista abordou pontos nova pesquisa realizada pelo instituto global tecnologia e pesquisa, que ouviu 1065 pessoas entre os dias 25 e 27 de março, e confirma que a gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD)é aprovada por quase 62% da população.

De acordo com Cristiano Cavalcante, a população avaliou o trabalho realizado pelo governo do estado em áreas estratégicas, aprovando os serviços do estado em áreas como saúde, educação, turismo, segurança pública, infraestrutura, esporte e lazer e trabalho.

“A pesquisa é uma confirmação de que Sergipe segue no rumo certo, com a população compreendendo a importância de investimentos como o Opera Sergipe, que realizou milhares de cirurgias ao longo dos últimos dois anos; o programa sinta o clima, que tem procurado ampliar a climatização em escolas da rede estadual”, enfatizou o deputado Cristiano Cavalcante.

O programa o Primeiro Emprego e investimentos e da atuação realizada por todos que fazem a segurança pública, consolidando Sergipe como o estado mais seguro do nordeste também foram pontos levantados pelo deputado Cristiano Cavalcante.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos