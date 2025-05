LIDERANÇA DE CANINDÉ DO SÃO FRACISCO PODE DEIXAR O AGRUPAMENTO DO PT E DECISÃO PODE GERAR CAOS

A informação de que o ex-vereador Branco de Arthur pode deixar o partido PT em Canindé de São Francisco, se a decisão ocorrer, poderá influenciar outros membros que já não escondem seus posicionamentos alegando desatenção e distanciamento das lideranças do Estado, João Daniel e Rogério Carvalho. Pode até ter um racha na sigla e dissidências.

Em pleno momento de futuras eleições no Diretório Municipal do PT, a decisão de Brando de Arthur não será nada legal, até um fato que “passou despercebido pela Justiça”, pode ficar claro. “Teve candidatos em 2024 que foram prejudicados por questão de tratamento privilegiado. As candidatas Ana Maria, professora Lucivania Lima, Nailson Marinho não tiveram a atenção da direção. Parece que servimos de base ou alicerce para as campanhas maiores em Brasília”, desabafou um membro da base.

“Muita coisa tá por vir”, disse um dos membros internos do PT. Toda essa situação se desenrola por falta de habilidade política e trato nas relações humanas. “Toda a atenção é dada apenas ao vereador Rildo Joaquim, e como fica os demais? Eu nunca recebi uma cisterna para doar, enquanto o ele recebeu demais. Isso é tratamento para se dar aos companheiros? Será que João Daniel só tem olhos para “o Rildo”? Como fica isso?”, relatam “Sentimos essa desatenção de João Daniel desde antes das eleições, durante e continua E não é ciúmes, mas questão de tratamento. A reeleição tá batendo na porta em 2026”, outro desabafo forte.

“Nosso presidente, Emanoel Aleixo, tem que ter mais pulso. O ex-presidente, Missinho Balbino, era mais aguerrido. Continuar com a chapa de Rildo só piora as para quem quer se candidatar na próxima eleição. Parece que já tem acordos em Canindé em silêncio com a situação, ou ao menos tá caminhando pra isso. Pergunto: em pleno momento de julgamento de um processo que pode mudar o momento político em Canindé. Como é isso, lutamos para quê?”, relata um integrante. “Por que Rildo não está na oposição? Qual o motivo do silêncio de João Daniel e Rogério? A professora Lucivania Lima foi uma das mais prejudicadas por essa questão de tratamento diferenciado”, finalizou.

“Vou aguardar uma última conversa com Joao Daniel e espero que dessa vez seja com total sinceridade e honestidade. Paciência tem limite e minha decisão não voltará atrás e saberei o que fazer”, finalizou Branco de Arthur que tem recebido apoio.

O PT em Canindé de São Francisco pode entrar em uma grande turbulência, além de custar um mandato ou gerar uma grande polêmica desnecessária por pura falta de diálogo e habilidade.

Por Adeval Marques