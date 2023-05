Lidiane Lucena destaca enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (11) para falar sobre a importância do movimento “Maio Laranja” dedicado ao combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No período, são realizadas ações educativas voltadas para o enfrentamento a este tipo de violência contra o público infantil e jovens.

Na oportunidade, a parlamentar repercutiu dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública referente ao ano de 2022. A publicação apresenta dados alarmantes como: em 63% dos casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Deste total, 95,4% os agressores são homens e muito próximo da criança. Sendo 40,8% pais ou padrastos; 37,8% irmão ou primos; 8,7 avós, entre outros.

“Acima de tudo é preciso ouvir as nossas crianças e jovens. E as ações da Campanha “Maio Laranja” ajudam a ter um olhar mais atento sobre o assunto. Quando eles sofrem qualquer tipo de abuso, eles estão sujeitos a alterações no comportamento ou atitudes sexualizadas ou a criança e adolescente ficar mais retraída e/ou apresentam também alterações no quadro clínico como infecção urinária de forma repetitiva”, destacou a deputada Lidiane Lucena.

Deputada Linda Brasil

Em aparte, a deputada Linda Brasil (PSOL) ressaltou a campanha “Faça Bonito” do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda) e que integra o Maio Laranja. “No período serão realizadas caminhadas, palestras e audiências públicas com a finalidade de realizar o enfrentamento ao abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes. Por isso, eu protocolei um Requerimento para que os representantes do Conanda venham à Alese conversar com os deputados e deputadas estaduais e também com a população”, explicou.

Finalizando o discurso, a deputada Lidiane Lucena enfatizou a importância do combate a este tipo de violência, bem como enalteceu os canais de denúncia. Em caso de identificação de crimes, a população pode protocolar denúncias em delegacias de forma presencial ou pelo serviço DISQUE 100.

Vacinação

A parlamentar Lidiane Lucena, que estava utilizando broche do personagem Zé Gotinha (símbolo da Campanha de Nacional de Imunização), em seu blazer, também enalteceu a campanha de vacinação brasileira e mostrou preocupação com a baixa adesão à vacina.

“As pessoas estão deixando de se vacinar, principalmente, devido ao número muito grande de fake news. Eu cheguei a presenciar pessoas falando que os imunizantes causam autismo em crianças. É preciso combater a desinformação e estimular a vacina”, ressaltou Lidiane Lucena.

A deputada explicou que o Brasil é referência no mundo Programa Nacional de Imunização. “Doenças como poliomielite e sarampo foram erradicadas no Brasil devido a força da vacinação. Porém estas doenças estão voltando devido principalmente pela baixa adesão as vacinas. É preciso orientar, explicar e vacinar para as doenças voltem a ser eliminadas”, concluiu Lidiane Lucena.

