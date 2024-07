Lidiane Lucena destaca inauguração de quadra de esportes em Poço Redondo

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (3) a deputada Lidiane Lucena (Republicanos) destacou a entrega a inauguração quadra de esportes com vestiários do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza. A unidade educacional fica localizada no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo.

“Essa é a 47 obra em educação, em 18 meses de gestão. Além disso, em Porto da Folha, o governador fará a assinatura da ordem de serviço para implantação e pavimentação da rodovia que liga a sede do município aos povoados Lagoa da Volta e Linda França, numa extensão de 15,86km”, ressaltou a parlamentar.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos