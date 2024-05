Lidiane Lucena enaltece equipe médica que fez o parto de jovem com morte encefálica

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), desta quinta-feira (9), a deputada Lidiane Lucena (Republicanos), destacou a atuação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em agilizar a cirurgia de uma jovem de 20 anos (acometida por um tiro), que mesmo com morte cerebral, teve o parto feito e a criança foi salva.

“Ontem aconteceu um caso raro aqui em Sergipe; acredito que foi o 6º do Brasil. Uma equipe multiprofissional da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fez o parto de uma jovem que teve a morte encefálica declarada após um tiro na cabeça há mais ou menos uma semana. Uma equipe do Huse e da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes se uniu e conseguiu fazer o parto. A bebê nasceu prematura, está na Utin, mas viva”, comemora.

Lidiane Lucena também parabenizou a Central de Doação de Orgãos. “Mesmo nesse momento difícil a família entendeu a importância da doação de órgãos e doou para que outras vidas possam ser salvas. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde em nome do Dr. Walter Pinheiro”, observa.

De acordo com informações da SES, a gestante deu entrada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), no dia 17 de abril, com uma lesão no crânio provocada por arma de fogo e em menos de uma semana, foi confirmada a morte encefálica, mas os médicos conseguiram manter os sinais vitais da paciente e com isso, o feto de 22 semanas nasceu vivo.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza