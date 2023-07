Lidiane Lucena fala sobre o lançamento do projeto ‘Opera Sergipe’

A deputada estadual Lidiane Lucena (Republicanos) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para destacar o lançamento do projeto ‘Opera Sergipe’. A ação é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a qual tem por objetivo central dinamizar o fluxo de cirurgias eletivas. A proposta visa, em especial, minimizar o tempo de espera por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Este programa representa um avanço significativo na área da Saúde Pública e traz consigo a promessa de reduzir as filas de espera e proporcionar um atendimento mais célere e eficiente à população sergipana”, destacou a parlamentar Lidiane Lucena.

Com um investimento orçado em R$10 milhões, o ‘Opera Sergipe’ visa ampliar a oferta de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura aos cidadãos sergipanos. “Na primeira fase do programa, serão realizadas 10 mil cirurgias eletivas, em diversas especialidades”, explicou a deputada Lidiane Lucena.

Para a realização deste projeto, foi criado um processo licitatório com a finalidade de promover a contratação de empresas especializadas em mutirões de cirurgias eletivas. As unidades hospitalares que irão realizar os procedimentos cirúrgicos são: Hospital Senhor dos Passos, no município de São Cristóvão; o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; e o Hospital Amparo de Maria, na cidade de Estância.

Entre os procedimentos que serão realizados estão, por exemplo: histerectomia, colecistectomia, hernioplastia, hemorroidectomia.

Aplicativo

A parlamentar pontuou que o programa conta com uma inovação tecnológica que facilitará a vida dos pacientes. Por meio do aplicativo ‘Opera Sergipe’, disponível para os sistemas iOS e Android, os pacientes poderão acompanhar todo o processo burocrático até o momento de ser convidado para a cirurgia.

“O aplicativo detalha as cinco etapas do processo, informando o status, a data e a hora de cada uma delas: pré-consulta cirúrgica, exames, retorno da consulta, procedimento cirúrgico e consulta pós-cirúrgica. Com essa ferramenta, o paciente não precisará se deslocar até uma Unidade de Saúde para verificar a situação do seu processo cirúrgico, trazendo mais comodidade e agilidade”, finalizou a deputada Lidiane Lucena.

Foto: Jadilson Simões

Por Júnior Matos