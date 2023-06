Lidiane Lucena repercute lançamento do Programa Prato do Povo

A deputada estadual Lidiane Lucena (Republicanos), usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), na manhã desta terça-feira (13), para repercutir o lançamento do Programa ‘Prato do Povo’. A ação idealizada pelo Governo de Sergipe, por intermédio da Secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), consiste na implementação de políticas públicas, sobretudo, voltadas para a segurança alimentar e nutricional.

O programa, que foi lançado pelo Governador Fábio Mitidieri (PSD) na manhã de ontem, tem como público-alvo a população em vulnerabilidade social e empreendedores regionais; a princípio, o programa vai atender 18 municípios os quais contabilizam até 10 mil habitantes.

“Ao todo serão distribuídas inicialmente cerca 75 mil refeições. Este é o primeiro passo para combater a vulnerabilidade alimentar e nutricional, além de ajudar as pessoas que lamentavelmente enfrentam situação de extrema pobreza”, explicou a parlamentar.

Ainda de acordo com Lidiane Lucena, o Governo de Sergipe trabalha para transformar o Programa ‘Prato Feito’ em Lei Estadual. “A previsão é que este projeto seja enviado à Alese ainda esta semana; sem sombra de dúvida contará com meu voto favorável. Com o projeto será possível garantir inicialmente a segurança alimentar e nutricional para os sergipanos em 18 municípios”, pontuou.

Entre as pessoas beneficiadas estão os contribuintes cadastrados no CadÚnico – programa social desenvolvido pelo Governo Federal -, os quais se deparam diariamente com dificuldades no acesso à alimentação saudável. O ‘Prato do Povo’ ainda prevê que 20% dos insumos adquiridos para o programa sejam oriundos da agricultura familiar.

Atos de violência

Ainda durante o respectivo pronunciamento, a deputada repudiou o ato de violência envolvendo um homem e uma mulher durante a terceira noite de shows da 56ª Festa do Caminhoneiro, realizada no último final de semana na cidade de Itabaiana.

No âmbito da Segurança Pública, Lidiane Lucena criticou ainda uma briga envolvendo torcidas organizadas ocorrida nesta segunda-feira (12), na Arena Batistão, durante a partida entre Confiança e Náutico (PE), válida pelo Campeonato Brasileiro da série C.

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), também se somou às queixas e anunciou que protocolou na Alese um Projeto de Lei o qual busca aplicar penalidades mais severas para quem prática violência nos estádios.

Foto: Joel Luiz

Por Júnior Matos