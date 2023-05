Liminar afasta vereador Zezinho do Bugio e CMA deve convocar Bigode do Santa Maria para assumir a vaga

O uma liminar proferida pelo juiz eleitoral Carlos Kraus, determinou o afastamento do vereador Zezinho do Bugio, hoje filiado ao PT, que havia assumido a vaga no lugar do suplente de deputado estadual, Manoel Marcos.

Segundo o PSD, ele teria deixado o partido fora do período legal para trocar de legenda, filiando-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Por conta disso, o PSD ajuizou uma ação requerendo o mandato por infidelidade partidária e assume a vaga na Câmara Municipal, o vereador.

Zezinho assumiu no Legislativo no último dia 9, em substituição ao vereador Manuel Marcos.

Agora, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe a decisão de mérito.