Linda Brasil confirma presidência da Comissão de Direitos Humanos

Em café da manhã com a imprensa, Linda Brasil faz balanço da Mandata e confirma presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Alese

A Mandata da deputada estadual Linda Brasil (Psol) encerrou, nesta sexta-feira, 17, a Semana de Planejamento Estratégico para 2025, com um café da manhã com a imprensa, onde fez um balanço de seus dois primeiros anos de atuação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e anunciou sua futura atuação enquanto presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa Legislativa. Na ocasião, a parlamentar apresentou números do exercício parlamentar e destacou os desafios enfrentados.

De acordo com Linda, o planejamento realizado com toda equipe foi decisivo para avaliar os dois primeiros anos de sua mandata e projetar desafios para 2025 e 2026. “Avaliar nossas ações é essencial para melhorar a cada dia, errar menos e acertar muito mais. Nesses dois anos, conseguimos abrir espaço para as demandas da população, mas sabemos que os desafios ainda são imensos. A mandata popular é construída com o povo, e esses dois anos mostraram que, mesmo, às vezes me sentindo solitária na Alese, conseguimos ocupar o parlamento com pautas fundamentais, denunciar retrocessos e propor soluções para os problemas de Sergipe. O que queremos agora é intensificar nosso trabalho e garantir que a luta pelos direitos humanos esteja cada vez mais presente no dia a dia das pessoas”, ressaltou.

Ao longo dos dois primeiros anos de mandata, Linda Brasil apresentou resultados expressivos que reafirmam sua dedicação às lutas populares e à justiça social. No balanço dos números de sua atuação, Linda apresentou dados que evidenciam a efetividade de seu trabalho. Foram 74 projetos de lei apresentados, dos quais 18 foram aprovados; Mais de 1.800 atendimentos diretos à população, garantindo que demandas sociais fossem levadas às instâncias adequadas;1.400 reuniões com movimentos sociais, sindicatos, conselhos de classe e lideranças comunitárias; Mais de 250 ações promovidas, incluindo audiências públicas, rodas de conversa e formações políticas. Além disso, a parlamentar destinou mais de R$ 5,5 milhões em emendas parlamentares impositivas, destinadas à saúde, educação, infraestrutura, segurança alimentar e assistência social.

“Esses números refletem nosso compromisso com uma política que transforma vidas. Cada atendimento realizado, cada projeto aprovado, cada emenda destinada é fruto de uma mandata que ouve, acolhe e age para melhorar a vida das pessoas. Esses números são resultados de um trabalho que coloca o povo no centro da sua atuação, que dialoga com os movimentos sociais e instituições da sociedade civil organizada. É o resultado de um trabalho coletivo que busca garantir direitos, principalmente aos grupos historicamente marginalizados e que são perseguidos por esse governo privatista”, reforçou Linda.

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Ao anunciar que assumirá a presidência Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a partir de fevereiro, Linda Brasil destacou que seu foco será garantir a ampliação da participação popular na Alese e a construção de uma agenda política alinhada com as demandas mais urgentes da classe trabalhadora e dos movimentos sociais

“”A presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos não é sobre ocupar um cargo, é sobre transformar esse espaço em uma ferramenta de luta coletiva. Direitos humanos não são um privilégio, são o básico que garante a sobrevivência com dignidade. Saúde, educação, moradia digna, acesso à cidade com transporte público efetivo, segurança, lazer, saneamento básico, acesso à cultura. São direitos de todas, todes e todos e não podem ser mercantilizados ou negligenciados. Nossa atuação política tem sido pautada na defesa dessas garantias e, agora, com a comissão, queremos aproximar ainda mais o parlamento do povo. Vamos construir uma comissão popular, participativa, onde as demandas reais da população estejam no centro das decisões e construções”, afirmou Linda Brasil.

A parlamentar aproveitou para registrar que tem feito um diálogo com as Comissões de Direitos Humanos das Assembleias Legislativas do Rio de Janeiro e do Ceará, com a perspectiva de estabelecer uma rede de apoio e troca de experiências, buscando estratégias e ferramentas que possam fortalecer a Comissão de Direitos Humanos da Alese. “A luta pelos direitos humanos não pode ser isolada. É preciso construir redes, compartilhar experiências e unir forças para enfrentar os desafios comuns. Por isso, recebemos aqui em Sergipe, a deputada estadual do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, que veio participar do nosso planejamento estratégico e apresentar a sua atuação na Comissão de Direitos Humanos na Alerj. Eu já estive no Ceará, onde conheci o trabalho da comissão da Alece, mas o deputado estadual e presidente da comissão de lá também participou do nosso planejamento de maneira remota. Estamos construindo esse espaço para que seja potente, participativo e inclusivo”, garantiu.

Atuação combativa

Nos dois primeiros anos de sua mandata, Linda tem se destacado pela oposição firme às políticas neoliberais que promovem o desmonte dos direitos sociais em Sergipe e em defesa da classe trabalhadora. A deputada denunciou o sucateamento de serviços públicos, a privatização de setores essenciais e o avanço de uma agenda política que privilegia os interesses privados em detrimento do bem-estar coletivo.

“Vivemos tempos de retrocessos, onde políticas públicas essenciais têm sido desmontadas para atender interesses privados. Nossa mandata tem resistido a isso desde o primeiro dia, denunciando violações, defendendo os mais vulneráveis e exigindo que o Estado cumpra sua função de garantir o bem-estar coletivo. Seguiremos enfrentando esse governo que desumaniza a política, que transforma direitos em mercadoria e que negligencia os mais vulneráveis. Nos próximos anos, vamos ampliar nossa resistência, criando estratégias para garantir que a luta do povo esteja no centro das políticas públicas”, reforçou Linda.

“Não vamos nos calar diante das injustiças. Nosso trabalho será incansável para garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa. Vamos usar todos os instrumentos legais e políticos ao nosso alcance para que as cidadãs e cidadãos, sobretudo aquelas e aqueles que mais precisam tenham seus direitos garantidos, sejam respeitadas e respeitados e que o Estado cumpra com sua função social, que é assegurar esses direitos. Não podemos permitir que usem a máquina pública, o dinheiro do povo para que excluir, para provocar perseguição e violências ao povo sergipano”, concluiu Linda Brasil.

Texto e foto Pábulo Henrique