Linda convoca parlamentares federais de Sergipe para ação contra apostas online

Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 2, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Linda Brasil (Psol) fez um forte apelo aos parlamentares federais de Sergipe, destacando a urgência em enfrentar a crise social provocada pelas apostas online, a exemplo do Jogo do Tigrinho. Em seu discurso no Grande Expediente, a parlamentar alertou sobre o impacto devastador dessas plataformas, que têm afetado de forma alarmante as famílias brasileiras.

“Convoco as e os parlamentares federais de Sergipe, que verdadeiramente se preocupam com o povo, com nossas sergipanas e sergipanos, a se somarem contra essa crise social”, declarou Linda Brasil. Ela ressaltou que a proliferação das denominadas bets, não é apenas uma questão nacional, mas um problema profundamente enraizado nas comunidades mais vulneráveis do estado.

A deputada expressou sua preocupação com o fato de que muitos beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo levados a gastar o pouco que têm em apostas. Linda destacou que, só em agosto, cerca de R$ 3 bilhões foram gastos por beneficiários do programa em apostas online. “Isso é alarmante. Estamos falando de pessoas que dependem desse benefício para sobreviver, e que são enganadas pelas propagandas mentirosas dessas empresas”, afirmou.

Linda Brasil também chamou atenção para as consequências devastadoras que essas apostas têm causado na vida de muitas famílias. “Há relatos de pessoas que estão tirando suas próprias vidas. Famílias estão sendo desfeitas, patrimônios acumulados com esforço estão sendo perdidos em questão de dias”, lamentou.

Segundo a parlamentar, essas empresas de apostas funcionam como um “programa de distribuição de renda ao contrário”. Para ela, o modelo atual tira dinheiro dos mais pobres para enriquecer os mais ricos. “Eles lucram com a miséria de milhares de brasileiros”, denunciou.

Apelo por medidas urgentes

Além da convocação aos parlamentares federais de Sergipe, Linda Brasil também se somou ao pedido da deputada federal Erika Hilton (Psol) pelo bloqueio imediato das plataformas de apostas online. Para a deputada, a regulamentação proposta pelo governo federal não será suficiente para conter os danos que esse mercado está causando. “A facilidade com que essas apostas podem ser feitas, por meio de PIX, transforma qualquer pessoa em uma vítima potencial”, disse.

Ela também ressaltou que mesmo com a proibição de uso do cartão do Bolsa Família nessas transações, nada impede que os beneficiários saquem o dinheiro e o utilizem para alimentar o ciclo destrutivo das apostas. Em tom de urgência, Linda Brasil finalizou seu discurso pedindo ação imediata. “Não há outra alternativa. As apostas online são alimentadas pela desigualdade social. Não podemos mais assistir passivamente a essa destruição. O bloqueio dessas plataformas é o único caminho”, concluiu.

