Linda Brasil defende fortalecimento da atenção às pessoas idosas e aos cuidadores 

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta terça-feira, 11, para destacar o encaminhamento de indicações voltadas à atenção às pessoas idosas e aos seus cuidadores. Alinhada às discussões em torno da Política Nacional do Cuidado, a medida foi direcionada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, com o objetivo de ampliar práticas de atenção à saúde e apoio aos cuidadores.

Entre as diretrizes destacadas estiveram o fortalecimento da atenção primária com foco gerontológico; a expansão dos serviços de cuidados domiciliares e apoio ao cuidador; a adaptação das cidades e da mobilidade para a idade longa; e a ampliação da discussão, pelo Estado, a respeito das demandas voltadas à segurança econômica e à inclusão social no processo de envelhecimento. Além disso, a parlamentar destacou a necessidade de construção de uma rede de proteção contra violações e de promoção dos direitos humanos.

Linda cobra políticas públicas que atendam com efetividade a essas demandas. “A indicação dessas práticas está alinhada às diretrizes nacionais e com as recomendações de organismos internacionais. Precisamos de planejamento imediato, com a construção de políticas públicas e dotação orçamentária que viabilize a efetivação dessas ações”, frisou a parlamentar.

Presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Alese, a deputada reforça que as medidas são essenciais para construir uma sociedade que respeite, proteja e valorize a experiência de quem envelhece. “Estamos na época das discussões sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA). Sem uma dotação orçamentária para a efetivação das políticas públicas, não temos como dar condições para que essas pessoas idosas possam ter as suas vidas com dignidade e com cidadania garantida”, alertou.

Linda sinaliza que apresentará emendas à LOA, e uma delas será voltada ao remanejamento de orçamento para o fortalecimento de políticas públicas que deem condições dignas a esse segmento crescente da população.

