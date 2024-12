Linda Brasil denuncia atraso salarial de médicos em Aracaju

A deputada Linda Brasil (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (11), para denunciar atraso de salário médicos e pedir a atualização da remuneração destes profissionais que atuam na Upa Nestor Piva, ligado à prefeitura de Aracaju. A unidade é administrada por uma empresa terceirizada por meio de contrato emergencial desde 2019.

De acordo com Linda Brasil, atualmente, os médicos estão com os salários pagos até o mês de setembro, mas há expectativa de que o pagamento referente a outubro seja efetuado ainda neste mês de dezembro. “ A informação foi confirmada ao Sindimed pelo diretor do centro médico do trabalhador, Dr. Marco Aurélio Pinto. Segundo o diretor, o único repasse que o hospital recebe é da prefeitura de Aracaju, que acumula um atraso de R$ 8 milhões, correspondente a dois meses”, explicou parlamentar Linda Brasil.

Além de cobrar o pagamento dos salários atrasados, o sindicato, reivindica reajuste salarial para os médicos e a antecipação dos pagamentos, que segundo denúncias, demoram em média 40 dias para serem efetuados aos profissionais contratados como pessoa jurídica.

“Uma situação injustificável, que precisa ser acompanhada de perto, para assegurar que os salários sejam pagos em dia, e que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas, para assim garantir a qualidade do serviço para a população”, enfatizou a deputada Linda Brasil.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos