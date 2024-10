LINDA BRASIL DENUNCIA IMPACTOS AMBIENTAIS DAS OBRAS DA PREFEITURA DE ARACAJU NA ZONA DE EXPANSÃO

Nesta terça-feira, 8, a deputada estadual Linda Brasil (Psol), líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), utilizou o Grande Expediente da sessão para denunciar a grave situação ambiental causada pelas obras da Prefeitura de Aracaju na antiga Zona de Expansão.

Durante sua fala, a parlamentar relatou a visita que fez no dia anterior ao bairro Matapuã, onde se reuniu com moradores e marisqueiras locais, além de representantes de bairros vizinhos, como Mosqueiro, Gameleira, Robalo e Areia Branca.

A principal preocupação apontada pelos presentes foi a degradação ambiental do Rio Vaza Barris, ameaçado pelas obras em andamento, que, segundo os moradores, estão sendo realizadas sem diálogo com a comunidade.

Linda Brasil destacou que a reunião com a população da região revelou um cenário de profunda apreensão. De acordo com os relatos ouvidos pela deputada, as obras da prefeitura têm favorecido grandes construtoras em detrimento do meio ambiente e das condições de vida dos moradores locais, que dependem dos recursos naturais para subsistência. A parlamentar denunciou que a gestão de Edvaldo Nogueira estaria promovendo intervenções que afetam ecossistemas frágeis, como lagoas, manguezais e cordões de dunas, sem um planejamento ambiental adequado.

“Estamos vendo a prefeitura destruir os manguezais, remover dunas e permitir que condomínios usem o Rio Vaza Barris para despejar seus esgotos. Isso é um ataque direto ao direito ao meio ambiente equilibrado, garantido pela Constituição”, afirmou a deputada durante seu discurso. Linda Brasil também criticou a falta de diálogo da gestão municipal com os moradores da região afetada pelas obras, que vêm sendo implementadas de forma autoritária e sem consulta prévia às comunidades que historicamente ocupam aquela área.

As marisqueiras da região, cujo modo de vida está diretamente ligado à preservação dos manguezais e à qualidade das águas do rio, são algumas das principais afetadas pelas mudanças promovidas pelas obras. Segundo Linda Brasil, essas mulheres, que representam uma tradição na região, estão enfrentando uma verdadeira ameaça à sua sobrevivência econômica. “Esse é mais um ataque ao modo de vida tradicional dessas trabalhadoras, que dependem diretamente do equilíbrio ambiental para garantir sua subsistência”, pontuou.

A deputada também questionou os reais interesses por trás das intervenções urbanas promovidas pela prefeitura na antiga Zona de Expansão. “As obras da prefeitura atendem prioritariamente aos interesses de grandes construtoras, que estão privatizando as margens dos rios e destruindo lagoas, em um claro projeto de especulação imobiliária”, afirmou a líder da oposição.

Além dos impactos ambientais e econômicos, Linda Brasil destacou as consequências sociais dessas intervenções. Moradores da região têm enfrentado processos de desapropriação, muitas vezes sem o devido reconhecimento de suas propriedades. “Os relatos que ouvimos são alarmantes. Famílias inteiras estão sendo obrigadas a aceitar indenizações irrisórias ou estão perdendo suas casas sem qualquer compensação, porque não possuem escritura dos seus imóveis. A prefeitura tem pressionado essas pessoas a cederem seus lares para abrir caminho para essas obras que só beneficiam o capital”, denunciou.

A parlamentar lembrou que as licenças ambientais emitidas para a realização das obras estão sendo questionadas por especialistas e já foram alvo de discussões no Ministério Público Federal (MPF) e aproveitou para convocar a sociedade sergipana a se unir em defesa das comunidades tradicionais da antiga Zona de Expansão e a pressionar por uma gestão mais transparente e participativa.

“O que a prefeitura de Aracaju tem a esconder que não quer dialogar com os moradores? Nós vamos seguir na luta, ao lado das marisqueiras, pescadores e moradores, para impedir que os interesses do capital continuem prevalecendo sobre os direitos da população e do meio ambiente”, finalizou a deputada.

