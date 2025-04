Linda Brasil denuncia pressão sofrida por moradores do Residencial Marcelo Déda

Na Sessão Plenária desta terça-feira, 29, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Linda Brasil (Psol/SE) revelou a situação dos moradores do Residencial Marcelo Déda, no município de Propriá, diante da pressão sofrida para desocupação do local. Com o anúncio da retomada das obras para a construção de novas unidades habitacionais, as famílias que já ocupam o complexo buscam auxílio para garantir suas moradias e as condições necessárias para uma realocação digna.

Na tribuna, a parlamentar denunciou o agravamento da situação diante de medidas arbitrárias, como o corte de energia elétrica, para forçar a saída da comunidade que já ocupa o local. “A nossa mandata acionou o Ministério Público para que o órgão acompanhe toda essa situação e garanta que nenhum direito fundamental desses moradores seja violado. Estamos também avaliando a possibilidade de ingressar com um mandado de segurança contra a associação de moradores”, frisou a deputada.

O Residencial Marcelo Déda é um complexo de 220 unidades habitacionais, construído por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, mas que está com as obras paralisadas desde 2019. Recentemente, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, anunciou a retomada das obras, que terão um aporte de 19 milhões de reais do Governo Federal.

Diante do impasse, Linda Brasil ressalta que as obras representam uma vitória importante, mas que é preciso estabelecer diálogo com os moradores que já investiram e se estabeleceram no local. “Tudo isso gera uma situação de muita incerteza, agravada pela postura autoritária do presidente da associação, que utiliza estratégias para pressionar a saída dos moradores”, indicou.

A parlamentar finalizou seu pronunciamento com um apelo para que o ministro Márcio Macedo e o ministro das Cidades, Jader Filho, dialoguem com as famílias, considerando que, desde 2019, muitos contribuíram financeiramente para a melhoria das casas que passaram a ocupar e, atualmente, não possuem condições de arcar com os custos de uma moradia temporária

Rodovias

Linda também prestou solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade do povoado Borda da Mata, pelo acidente ocorrido no município de Nossa Senhora das Dores, que vitimou um jovem de 11 anos e uma mulher de 55 anos. A tragédia registrada no último domingo (27) envolveu um ônibus ocupado por crianças e adolescentes que se deslocavam para um evento religioso.

Diante dessa situação, a deputada alertou para a necessidade de reforçar a segurança nas rodovias. “É urgente que o poder público, em suas diversas esferas, assuma a responsabilidade pela manutenção, sinalização e fiscalização das estradas, de maneira a assegurar as condições adequadas de trânsito e evitar acidentes”, salientou a parlamentar.

Foto: Ascom| Deputada Linda Brasil

Assessoria de Imprensa