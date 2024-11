Linda Brasil destaca  Dia Nacional da Cultura e pede investimentos

Hoje, 5 de novembro, é o dia nacional da cultura que foi escolhido em homenagem ao baiano Rui Barbosa, que foi jurista, jornalista e pessoa importante para o fortalecimento cultural brasileiro. Por isso, nesta manhã , a deputada Linda Brasil (PSOL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para reforçar a importância da data.

Na oportunidade, a deputada destacou que o Brasil que, ao longo de sua história, produziu e produz, uma ampla diversidade de manifestações culturais, graças às contribuições de diversos povos, que compõem a nossa nação. Seja na gastronomia, a literatura, o folclore, as festas populares, o , artesanato, o cinema, o teatro e diversas outras expressões, refletem a multiplicidade cultural do país.

“O governo Lula através do Ministério da Cultura, tem feito um papel árduo de resgate, de muitos direitos que foram retirados, e que sucateou nossa cultura no governo passado. Estão retomando não só a cultura viva, mas o sistema nacional de cultura, deu seguimento a lei emergencial Paulo Gustavo que já chegou nos estados. E está atualmente com a Plano Nacional de Cultura rodando as regiões do país, para que as verbas cheguem para que produz e vive da arte. Mas infelizmente, aqui em Sergipe ainda prevalece a desvalorização e o atraso no repasse dessas verbas, que atrapalham a produção e o fortalecimento da cultura em nosso estado”, enfatizou a deputada Linda Brasil.

De acordo com a parlamentar, desde o ano passado são inúmeras denúncias dos segmentos culturais. Para ela, é importante reforçar que o investimento Federal não é do estado, é do povo.

“Iremos manter nosso compromisso em defesa da cultura brasileira e sergipana, na valorização e resistência de quem faz, produz e sobrevive da cultura. A nossa cultura é viva, e ecoa saberes ancestrais e originários em cada cantinho de nosso estado”, ressaltou Linda Brasil.

FASC

Outro assunto destacado pela deputada Linda Brasil foi o Festival de Arte de São Cristóvão (Fasc) que está na 39 ° edição. O Festival de Artes é realizado na histórica cidade de São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil.

“Fiz um posicionamento nas minhas redes sociais, sobre a falta de apoio do Governo de Sergipe ao Fasc logo depois o governo emitiu uma nota afirmando um compromisso de última hora com o festival. Mas precisamos voltar ao x da questão. por que o Poder Executivo ficou de braços cruzados, e de costas viradas para o Fasc até agora? Por que só agora, a menos de um mês do evento, resolveram dialogar sobre um patrocínio?”, questionou a deputada

A deputada explicou que o Fasc é um evento que precisa de planejamento antecipado, suporte logístico e liberação de verba a tempo para garantir uma estrutura de qualidade para sergipanos e turistas. “ No entanto, ano após ano, vemos o governo ser ágil em apoiar eventos privados e lucrativos, mas hesita em destinar recursos ao Fasc, que é um evento gratuito e inclusivo, um evento que exalta a cultura popular e promove a nossa riqueza cultural”, enfatizou.

Em aparte, o deputado Paulo Júnior (PV) disse que enviou emendas para contribuir com o evento, mas que a verba não foi repassada pelo Governo. “ Nós colocamos uma emenda não impositiva no valor de R$ 275 mil, e recebemos a informação que o Governo não iria pagar, pois o deputado participa e compõe o bloco de oposição na Alese. Lamento esta posição do Governo do Estado. Este dinheiro seria destinado para patrocinar uma festa tão importante para o nosso estado”, finalizou.

Foto- Jadilson Simões

Por Junior Matos