Linda Brasil destaca índice qualidade do ar em cidades brasileiras

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (11) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a deputada Linda Brasil (PSOL) destacou que os índices de qualidade do ar em algumas cidades brasileiras estão entre os priores do mundo.

“São tempos de secura como nunca visto antes. A seca extrema fez o governo do amazonas decretar estado de emergência ambiental e de saúde. Já a cidade de São Paulo apresentou nesta o pior índice de qualidade do ar no mundo”, ressaltou a deputada Linda Brasil.

Para a parlamentar, o agronegócio é o grande responsável pelas grandes quantidades emissões de Gás Carbônico no Brasil. “Do total de 1,8 bilhão de toneladas emissões de c02 no Brasil 56,3% são originadas pelos desmatamentos e queimadas, operadas pelo agronegócio, seguido por 33,7% de emissões diretas da agropecuária. O agronegócio e a bancada ruralista, são a faísca do incêndio que cobre o brasil, com ataques em áreas protegidas e investidas contra terras indígenas”, explicou a parlamentar.

Linda Brasil reforçou ainda que atual modelo de desenvolvimento adotado pelo país, deve ser revisto. “É preciso celeridade nas investigações e responsabilizações pelos incêndios criminosos dos últimos anos, e decretação de estado de emergência climática no brasil, para acelerar recursos e ações destinadas à prevenção”, declarou.

Prêmio Sebrae de Jornalismo

Ainda na Tribuna, a deputada Linda Brasil parabenizou o repórter-fotográfico Joel Luiz, que atua aqui na Assembleia Legislativa conquistou na noite de ontem, o 1⁰ lugar na categoria fotojornalismo durante o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024.

“A foto que mostra um catador de caranguejo enfatizando a atividade empreendedora como patrimônio de Sergipe foi publicada no site Destaque Notícias. Parabéns Joel!”, finalizou a deputada Linda Brasil.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos